Techland (Dying Light) met fin à deux de ses projets

Le studio de développement Techland, à l'origine de la franchise Dying Light, connaît lui aussi quelques difficultés, à tel point que deux projets ont été annulés.
Le studio de développement Techland, qui est connu pour les opus de la licence Dying Light, dont le dernier en date est Dying Light 2
, a connu d'importantes pertes ces dernières années. D'ailleurs, d'après de récentes informations, Techland a annulé deux projets vidéoludiques
.
Deux projets annulés du côté de chez Techland
En effet, selon le rapport financier annuel du studio de développement, qui a été décrypté par le site Puls Biznesu
, Techland aurait annulé deux jeux
. À l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus. Toutefois, il y a de grandes chances que le AAA en monde ouvert, qui fut annoncé en mars 2023, fasse partie de ces deux projets vidéoludiques abandonnés
. Pour rappel, celui-ci devait proposer « une aventure narrative fantastique avec un monde ouvert prêt à être exploré
».
L'annulation de ces deux jeux fait suite à des années plutôt difficiles pour Techland
Deux années difficiles pour Techland
. D'après les derniers chiffres connus, le studio de développement aurait enregistré une perte de 31,6 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2024 et une de 21,1 millions d'euros en 2023. Il convient de préciser qu'entre 2023 et 2024 Techland n'a sorti aucun nouveau jeu. À l'inverse, en 2022, soit l'année de sortie de Dying Light 2 : Stay Human
, le studio avait enregistré un bénéfice de 175,2 millions d'euros.
Dying Light: The Beast peut-il sauver Techland ?
En cette année 2025, et plus précisément au cours du mois d'août, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le nouveau titre de Techland, soit Dying Light: The Beast.
Initialement pensé comme un DLC du deuxième opus, Dying Light: The Beast est un standalone, dans lequel la communauté incarne Kyle Crane (le protagoniste du premier titre). Ce dernier est bien décidé à se venger de son ravisseur, qui a réalisé diverses expérimentations sur lui, le transformant ainsi en un homme dont l'ADN est mi-humain mi-zombie. Reste à savoir si Dying Light: The Beast permettra à Techland de redresser la barre.
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