Dying Light 2 : La mise à jour 1.3.0, apportant le New Game+, arrive dans quelques jours

Mise à jour 1.3.0 du 27 avril de Dying Light 2

Un patch correctif

L'arrivée du New Game+

Dans seulement quelques jours, les développeurs de chez Techland déploieront une toute nouvelle mise à jour sur Dying Light 2. En effet, ils viennent d'annoncer quesur le titre et sur toutes les plateformes de jeu concernées.Cette nouvelle mise à jour apportera, bien entendu,. À l'heure actuelle, le patch notes complet et officiel n'a pas encore été dévoilé. En revanche, nous savons déjà que beaucoup de bugs liés au mode coopératif, dont les boucles de mort infinies, devraient être corrigés. Et unsera, alors, disponible pour les joueurs consoles (PS5 et Xbox Series). Or, ce n'est pas tout. Cette mise à jour introduira un élément important et très demandé.Ce patch du 27 avril introduira surtout, une feature très attendue par les joueurs et les joueuses. Ainsi, comme son nom l'indique, il sera possible de redémarrer une partie, tout en conservant la progression de sa première aventure. Cela permettra ainsi de découvrir d'autres embranchements scénaristiques. Par ailleurs,seront ajoutés afin que chacun puisse augmenter sa santé et son endurance. Évidemment, la difficulté des ennemis sera adaptée au niveau du protagoniste.De plus, les développeurs ont prévu d'intégrer. Il s'agit de défis, réservés aux Pèlerins les plus expérimentés, mettant en avant des ennemis spéciaux. Les joueurs et les joueuses pourront également accomplir, intitulée « Quelque de gros est passé par là », qui introduira de nouveaux ennemis, ou essayer de récupérerdes défis de parkour. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat.