Niveau maximum Dune: Awakening : Quel est le level cap du MMO de survie ?

De nombreux joueurs se demandent quel est le niveau le plus haut qu'il est possible d'atteindre dans Dune: Awakening. Nous vous donnons la réponse.
Un MMO de survie dans l'univers de Dune, ça fait rêver. C'est pourquoi de nombreux joueurs se sont lancés dans l'expérience dès la sortie, permettant à Funcom de s'offrir le meilleur lancement de son histoire. Mais tous ces joueurs peuvent se poser des questions, notamment liées au niveau maximum dans Dune: Awakening
, puisque la progression semble assez rapide. Nous vous disons tout.
Quel est le niveau maximum dans Dune: Awakening ?
Le niveau maximum dans Dune: Awakening est assez spécial.
En effet, dans la plupart des MMO, celui-ci est plafonné à 100, mais ce n'est pas le cas ici. À l'heure où nous écrivons ces lignes le niveau maximum de Dune: Awakening est de 200
. Mais cette progression est assez spéciale et se fera principalement en deux étapes.
La première est jusqu'au niveau 100, qui est assez rapide comme vous pourrez le constater par vous-même. Mais une fois ce cap atteint, vous aurez bien plus de mal à monter en niveau, avec un besoin de grind plus important. Cela durera jusqu'au niveau 200
, qui vous offrira alors de longues heures de jeu.
Comment gagner des niveaux dans Dune: Awakening ?
Pour gagner rapidement des niveaux, et donc débloquer des récompenses telles que des compétences ou des renseignements, quelques actions assez simples permettent de faire le plein d'XP, dans le but d'atteindre plus rapidement le niveau 100
.
- Complétez les missions, même les secondaires.
- Récupérez des ressources.
- Validez les contrats.
- Tuez des ennemis / nettoyez souvent les camps.
- Explorez pour obtenir les bonus d'XP pour la découverte des POI.
Enfin, il est important de préciser que même si des compétences ne pourront plus être débloquées après un certain niveau, la possibilité de respec facilement dans Dune: Awakening
, pour trouver le build que vous préférez.
En attendant, consultez nos guides, comme l'emplacement de toutes les épreuves d'AQL
ou encore tout savoir du transfert de serveur/personnage
.
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