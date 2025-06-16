Dune: Awakening : Emplacement de toutes les épreuves d'AQL

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 juin 2025 à 17h37
Les épreuves d'AQL sont les étapes majeures de la progression dans Dune: Awakening, mais leur emplacement n'est pas forcément indiqué en jeu. Nous vous les précisons.
Dune: Awakening : Emplacement de toutes les épreuves d'AQL
Si les joueurs sont tenus par la main lors des premières heures de jeu, très vite l'esprit de liberté se fera ressentir, puisque Dune: Awakening ne guidera plus forcément ses joueurs, qui seront livrés à eux-mêmes. La première épreuve est indiquée sur votre map, mais pas la deuxième, ni les autres, tant que vous ne vous en serez pas approché.

C'est pourquoi, si vous souhaitez gagner du temps, nous vous indiquons l'emplacement de toutes les épreuves d'AQL dans Dune: Awakening.

Emplacement des épreuves d'AQL

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Sans surprise, celles-ci sont placées sur votre chemin en suivant la progression du jeu. D'abord au sud du désert, puis au centre, et enfin vers le nord et à l'est. Régions que vous découvrirez au fil de l'aventure, qui sert de préambule avant de potentiellement passer sur le PvP et les activités à long terme.

Voici ci-dessous une carte qui montre toutes les épreuves d'AQL dans Dune: Awakening, via la carte interactive du jeu de mapgenie.

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À quoi servent les épreuves d'AQL ?

Ces épreuves diffèrent du reste de Dune: Awakening par un gameplay à part, où le joueur doit terminer un petit parcours en effectuant quelques actions, comme resté caché dans l'ombre de l'œil ou éteindre des flammes, le but étant d'avancer dans la quête, guidée par l'Épice.

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Chaque fois qu'une épreuve est terminée, un nouveau chapitre peut s'ouvrir, permettant aux joueurs de progresser en découvrant de nouvelles choses, que ce soit pour la survie ou le combat. Ensuite, une nouvelle épreuve viendra permettre l'évolution. 

Au total, il faudra venir à bout de 8 épreuves d'AQL pour devenir un véritable maître du désert d'Arrakis. 

Si vous venez de débuter l'aventure Dune: Awakening, n'hésitez pas à consulter certains de nos guides, comme comment avoir de l'eau, ou comment changer l'emplacement de sa base. Disponible sur PC, le MMO de survie arrivera plus tard sur PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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