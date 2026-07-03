Dune: Awakening confirme une version physique sur PS5, et partage de nouveaux détails

Funcom prépare l'arrivée de Dune. Awakening sur consoles le 22 septembre avec une annonce majeure. L'officialisation d'une édition physique sur PlayStation 5, l'ajout d'un mode solo complet et de nombreuses optimisations sont au programme. Une mise à jour massive qui promet de transformer l'expérience de survie sur Arrakis.

La version console de Dune: Awakening a été confirmée pour septembre il y a quelques semaines, et Funcom a décidé de passer à la vitesse supérieure, en donnant encore plus d'informations, tout en révélant une version physique quelques jours après l'annonce choc de Sony. Le studio a dévoilé tout ça dans une vidéo consacrée aux versions PlayStation 5 et Xbox Series de Dune: Awakening, dont la sortie est fixée au 22 septembre.

Une édition physique PlayStation 5 très attendue

L'annonce d'une version boîte alors que Sony vient d'annoncer la fin des versions physiques pour ses consoles dès 2028 est un joli clin d'œil. Funcom s'est associé à Bandai Namco Entertainment Europe et Solutions 2 GO pour distribuer cette édition physique de Dune: Awakening à travers le monde. Les joueurs PlayStation 5 pourront donc glisser un véritable disque dans leur console. Cette initiative vise à satisfaire les fans de la première heure, tout en préparant le terrain pour la sortie du troisième volet cinématographique de Denis Villeneuve en décembre.

Les précommandes de cette version matérielle sont d'ores et déjà ouvertes chez plusieurs revendeurs majeurs. Ceux qui franchiront le pas rapidement obtiendront en bonus le Terrarium de Muad'Dib, un objet exclusif pour décorer leur base, ainsi qu'une palette de couleurs inédite. Du côté des versions numériques, les éditions Deluxe et Ultimate offriront en prime un accès anticipé de cinq jours, un argument de poids pour les survivants les plus impatients.



















Des performances optimisées et une histoire complète

Sur le plan technique, les développeurs visent une fluidité exemplaire avec un objectif de 60 images par seconde en mode Performance sur PlayStation 5 et Xbox Series X. L'interface et les commandes ont été méticuleusement repensées pour s'adapter parfaitement à l'utilisation de la manette, garantissant une ergonomie sans faille lors des phases de construction ou d'affrontement.

Enfin, cette mise à jour de septembre apportera la conclusion épique du Livre Un, offrant une véritable fin spectaculaire à la campagne narrative, qui sera appréciée sur PC. L'intégration d'un mode solo, qui n'est pas encore disponible, sera aussi ajouté à ce moment, permettant de parcourir l'immensité d'Arrakis en solitaire.

Rendez-vous dès le 22 septembre, donc, pour découvrir Dune: Awakening sur PS5 et Xbox Series, et dès maintenant sur PC.