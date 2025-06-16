Dune: Awakening : Transfert de personnage et changer de serveur

À la suite du lancement de Dune: Awakening, nouveau jeu de Funcom, certains joueurs se posent des questions, notamment sur la possibilité de transférer leur personnage d'un serveur à l'autre.
Depuis le lancement de Dune: Awakening
, nombreux sont les joueurs à avoir tenté l'aventure, et avoir découvert le périlleux désert d'Arrakis, qui ne laisse personne au repos.
Quoi qu'il en soit, après avoir choisi un serveur, créé son personnage et débuté l'aventure en effectuant les premières quêtes, les joueurs peuvent se demander s'il est possible de changer de serveur
, en transférant son personnage pour par exemple rejoindre une communauté française dans l'un des nombreux serveurs français de Dune: Awakening
. Nous vous donnons donc la réponse.
Est-il possible de changer son personnage de serveur dans Dune: Awakening ?
Malheureusement, à l'heure où ces lignes sont écrites, il n'existe aucune possibilité pour les joueurs, quels qu'ils soient, de changer de serveur dans Dune: Awakening
. Il n'est pas possible de transférer son personnage d'un serveur à un autre
, ce qui peut frustrer celles et ceux qui ont fortement avancé, et qui souhaitent migrer vers un autre serveur, pour rejoindre des amis par exemple.
Néanmoins, il n'est pas impossible que Funcom ajoute le changement de serveur par la suite
, d'ici quelques semaines ou quelques mois, une fois que Dune: Awakening
sera bien implanté dans l'industrie vidéoludique. Reste à savoir si cette fonctionnalité sera gratuite, ou payante, comme c'est parfois le cas.
Les alternatives pour changer de serveurs
Si vous ne pouvez pas transférer votre personnage de serveur
, vous pourrez néanmoins, vous, changer de serveur
. Cela implique quand même de créer un nouveau personnage
, ce qui peut paraître redondant.
Vous pourrez, heureusement, passer toute l'introduction, et si vous rejoignez un groupe d'amis, ces derniers pourront vous aider pour progresser très rapidement, et vous éviter des heures de farming. Vous pourrez très vite atteindre le niveau 15, s'ils vous font don de certains matériaux, et qu'ils vous offrent, par exemple, la moto des sables.
Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de transférer son personnage de serveurs dans Dune: Awakening
. Mais vous pouvez toujours changer de serveur, si vous êtes prêt à tout recommencer.
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