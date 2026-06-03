Dune: Awakening révèle sa date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Attendu au tournant par les amateurs de survie, Dune: Awakening s'apprête à conquérir les consoles. Prévue pour le 22 septembre 2026, cette version promet une expérience repensée, intégrant un mode solo très demandé et l'ensemble des améliorations déployées sur PC. Une véritable renaissance pour le titre de Funcom.

Le désert d'Arrakis s'apprête à accueillir une nouvelle vague d'explorateurs. Funcom vient d'annoncer que son jeu de survie massivement multijoueur, Dune: Awakening, fera son arrivée sur PlayStation 5 et Xbox Series le 22 septembre 2026. Loin d'être un simple portage, cette sortie marque un tournant majeur pour le titre inspiré de l'univers de Frank Herbert et des films de Denis Villeneuve, en proposant une refonte profonde de son approche initiale.

Une édition ultime taillée pour les consoles

L'annonce, faite lors du State of Play, a pris de nombreux joueurs par surprise. Les développeurs ont mis un point d'honneur à offrir une expérience technique solide, ciblant les 60 images par seconde en mode performance sur les machines de dernière génération.



















Cette version console embarquera d'office toutes les mises à jour et corrections déployées sur PC depuis le lancement initial en juin dernier. Les bugs frustrants des premiers jours, comme le fait de se retrouver entièrement nu et démuni après avoir été dévoré par un ver des sables, ne seront plus qu'un lointain souvenir.

Le pari inattendu du mode solo

La véritable révolution de cette sortie automnale réside dans l'intégration d'un mode solo complet. L'intégralité de la campagne, jusqu'au grand final du premier livre, pourra désormais être parcourue sans croiser d'autres joueurs. Funcom laisse un contrôle total aux utilisateurs, qui pourront ajuster la difficulté des combats, le taux de récolte des ressources ou encore le gain d'expérience.

Le multijoueur reste évidemment présent, mais le PvP devient totalement optionnel. Les aventuriers pourront ainsi profiter des vastes étendues désertiques et participer aux conflits de factions en toute tranquillité, sans craindre de perdre leur progression grâce aux nouveaux outils de sauvegarde de base et de véhicules.

L'aboutissement d'un an de travail acharné

Cette sortie consolide une année de refonte et d'équilibrage. La boucle de fin de jeu a été entièrement repensée pour offrir des zones de combat inédites et des récompenses à la hauteur des défis. Rui Casais, le directeur général de Funcom, a d'ailleurs souligné l'importance de cette étape :

Cette sortie représente bien plus qu'un simple portage du jeu sur consoles. Il s'agit de la meilleure version à ce jour de Dune: Awakening, sur PC et consoles.

Game Pass et horizons polaires

Pour couronner le tout, le titre intégrera le catalogue Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie et supportera le programme Xbox Play Anywhere, garantissant le jeu croisé et le partage de progression entre l'écosystème Xbox et le PC. Les joueurs PC pourront également héberger leurs propres serveurs gratuitement.

L'avenir du jeu semble également assuré avec l'annonce d'une future carte de survie située dans la calotte polaire d'Arrakis. Joel Bylos, directeur créatif du projet, promet de belles surprises dans les mois à venir.

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S'il n'arrive que le 22 septembre sur PS5 et Xbox Series, sachez que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur les différentes plateformes, proposant diverses éditions allant de la version standard à l'édition ultime, cette dernière offrant un accès anticipé.