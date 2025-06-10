Dune: Awakening respec : Comment réinitialiser ses compétences ?

Vous souhaitez réinitialiser vos compétences après quelques heures de jeu parce que votre build ne vous plaît pas dans Dune: Awakening ? Voici comment faire.
Même s'il ne s'agit pas d'un MMORPG à proprement parlé comme un World of Warcraft, Dune: Awakening propose tout de même quelques aspects de type RPG
, avec des compétences à débloquer, et des points à dépenser pour avoir un build qui mise sur certaines spécificités.
Est-il possible de respec dans Dune: Awakening ?
Toutefois, comme souvent, après quelques heures de jeu vous pouvez vous rendre compte que vos choix n'ont pas été les plus opportuns, et que vous vous ne retrouvez pas ou ne prenez pas de plaisir dans les compétences que vous avez débloquées. C'est pourquoi Funcom a fait le choix logique de rendre le respec disponible
, et surtout très accessible.
Vous allez donc pouvoir suivre ces étapes si vous souhaitez revoir votre build
, en modifiant certaines compétences actives ou passives.
Comment réinitialiser ses compétences dans Dune: Awakening ?
Contrairement à certains jeux où il faut aller voir un PNJ, d'autres où il faut utiliser un objet, ici tout est très simple. Il suffit d'ouvrir le menu des compétences
(touche K par défaut) et d'appuyer sur la touche R
, qui permet de réinitialiser complètement l'arbre de talent.
Attention néanmoins, puisque si vous pouvez expérimenter avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas en abuser. Funcom n'autorise le respec dans Dune: Awakening
qu'une fois toutes les 48 heures.
Ce que vous ne pouvez pas faire
S'il est possible de réinitialiser toutes ses compétences
(capacités et techniques compris), vous ne pourrez pas changer votre classe de départ, et donc votre capacité principale.
C'est la seule interdiction, en plus de la limitation à une tous les deux jours. Sinon, vous resterez assez libre dans la création de votre build dans Dune: Awakening
, et pourrez tenter plusieurs combinaisons, bien que l'arbre de compétences soit relativement simple.
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ou la sortie sur PS5 et Xbox Series
.
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