Pourquoi Dune: Awakening sortira sur consoles sans l'une des fonctionnalités les plus attendues ?

Dune: Awakening s'apprête à débarquer sur consoles, mais les joueurs devront faire une croix sur le cross-play au lancement. Le studio Funcom préfère concentrer ses efforts sur l'optimisation des portages et l'ajout d'un mode solo inédit, laissant les explorateurs d'Arrakis isolés sur leurs plateformes respectives.

L'arrivée de Dune: Awakening sur les consoles a été confirmée lors du State of Play, mais une ombre vient ternir le tablea. Le jeu de survie massivement multijoueur développé par Funcom fera l'impasse sur le cross-play lors de son lancement sur PlayStation 5 et Xbox Series. Une décision difficile que le studio justifie par des contraintes de développement importantes, préférant allouer ses ressources à d'autres priorités immédiates.

Un développement complexe qui repousse le cross-play

Dans une déclaration transmise à nos confrères d'Eurogamer, Funcom a tenu à clarifier la situation face aux inquiétudes grandissantes de la communauté. Le studio a conscience de la déception potentielle des futurs joueurs, mais se veut transparent sur les défis techniques rencontrés.

Il est techniquement et opérationnellement complexe d'implémenter le cross-play dans Dune: Awakening, et cela exigerait de notre part d'y consacrer des ressources qui sont actuellement concentrées pour faire du portage console et de la mise à jour de septembre les meilleurs possibles.

Les développeurs ont toutefois laissé la porte ouverte à une intégration future de cette fonctionnalité très demandée. Le sujet sera d'ailleurs abordé plus en détail lors d'une prochaine diffusion en direct organisée par l'équipe de développement.



















Une ségrégation des plateformes au lancement

Concrètement, cette absence de cross-play signifie que les possesseurs de PlayStation 5 seront cantonnés à jouer uniquement avec d'autres utilisateurs de la machine de Sony. Du côté de l'écosystème Microsoft, la situation est légèrement plus souple. Les joueurs Xbox Series pourront en effet partager les sables d'Arrakis avec les joueurs PC, à la stricte condition que ces derniers aient fait l'acquisition du titre via le Windows Store. Les joueurs sur Steam resteront entre eux.

Cette fragmentation de la base de joueurs au lancement pourrait surprendre pour un titre qui se présentait initialement comme une expérience multijoueur massive. Cependant, la trajectoire du jeu semble évoluer vers une approche bien différente, avec notamment l'ajout d'un mode solo. Les développeurs avaient d'ailleurs entamer cette transition il y a peu, en expliquant que Dune: Awakening n'était plus qualifié de MMO.

Dans tous les cas, la version consoles arrivera le 22 septembre, en même temps qu'une mise à jour majeure, ce qui relancera sans aucun doute l'intérêt autour du jeu de survie.