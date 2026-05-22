Dune: Awakening n'est plus un MMO, selon son développeur

Initialement présenté comme un MMO par facilité, Dune: Awakening n'en n'est plus un selon le directeur du jeu Joel Bylos, qui revient sur cette classification.

Définir le genre exact d'un jeu vidéo peut parfois s'avérer être un véritable casse-tête pour les studios de développement. À l'image de Crimson Desert, qui a souvent été qualifié de RPG, à tort selon Pearl Abyss, Dune: Awakening a lui été qualifié de MMO depuis son annonce. Mais les développeurs, qui nourrissaient des ambitions bien plus vastes pour leur adaptation de l'univers culte imaginé par Frank Herbert sont revenus sur cette appellation, un an après son lancement.

Un changement de cap assumé par Funcom

Le directeur du jeu, Joel Bylos, s'est récemment confié lors d'une entrevue accordée à FRVR sur les défis rencontrés pour définir l'identité de leur projet. Il explique que la classification du titre a été l'un des obstacles majeurs durant le processus de création.

Je pense que c'est l'un des plus grands défis que nous ayons rencontrés pendant le développement, comment le décrire.

Au départ, l'équipe a opté pour l'appellation MMO. Cette décision semblait logique et surtout très pratique pour communiquer auprès du public. En effet, le titre propose des serveurs en ligne, une carte immense, une dimension multijoueur omniprésente et nécessite une connexion internet permanente. Toutes les cases traditionnelles du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur semblaient cochées.



















Cependant, la réalité manette en main est tout autre. Le projet de Funcom ne ressemble en rien à un jeu de rôle classique tel que World of Warcraft. Il se distingue par une approche viscérale de la survie, marquée par une rareté extrême des ressources sur la planète Arrakis, ce qui justifie une forte dimension de combat entre joueurs.

Nous avions cette configuration de serveur en ligne. C'est assez compliqué par rapport à la plupart des jeux de survie et nous voulions avoir plusieurs cartes, donc nous n'étions pas vraiment sûrs, et puis, à un moment donné, nous l'avons décrit comme un MMO parce que nous nous sommes dit que c'était facile.

L'abandon définitif de l'étiquette MMO

Face à ce constat, le studio a progressivement pris ses distances avec ce terme. Joel Bylos est désormais catégorique sur la question. Bien qu'il ait lui-même travaillé sur de nombreux jeux en ligne par le passé, il estime que son équipe explore ici un espace singulier, offrant un monde connecté gigantesque et un désert profond où une multitude de joueurs peuvent s'aventurer.

Ce n'est pas un MMO, c'est mon sentiment profond en ce moment. Ce n'en est définitivement pas un.

Quelle que soit la catégorie dans laquelle on souhaite le classer, cette aventure ambitieuse continue son chemin. Actuellement disponible sur PC, le désormais ex-MMO prépare activement son arrivée sur PS5 et Xbox Series prévue pour cette année, promettant aux explorateurs virtuels une immersion totale et impitoyable dans les sables d'Arrakis.