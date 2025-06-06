Dune: Awakening Codes (Octobre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 29 septembre 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dune: Awakening Codes (Octobre 2026)

Codes d'échange Dune: Awakening

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Dune: Awakening. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement des skins pour personnaliser un peu plus votre aventure. Cependant, parfois, Funcom, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.

Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Dune: Awakening

  • Skin Frameblade pour le couteau → WAKE-THE-SLEEPER (Nouveau)

Codes expirés Dune: Awakening

  • Il n'y a pour le moment aucun code Dune: Awakening qui est expiré.
dune2

Comment activer un code d'échange dans Dune: Awakening ?

Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés directement en jeu, il faut ici passer sur un site internet pour profiter des codes Dune: Awakening. Pas de panique, les étapes sont relativement simples :
  • Allez sur le site officiel.
  • Connectez-vous avec votre compte Steam.
  • Indiquez votre adresse mail.
  • Allez dans l'onglet « Redeem key ».
  • Entrez le code dans l'onglet dédié.
code-dune-awakening
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Confirmer » pour valider le tout et recevoir votre récompense.

Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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