Malgré le succès de Dune: Awakening, Funcom procède à une vague de licenciement, et son PDG s'en va

Le studio norvégien Funcom traverse une période un peu plus compliqué, en dépit du succès après le portage de Dune: Awakening sur consoles et de la publication d'une grosse mise à jour. Après des décennies de projets variés, l'entreprise annonce une restructuration majeure impliquant des licenciements et le départ de son PDG historique. L'objectif est désormais de se consacrer exclusivement au suivi de Conan Exiles et de Dune: Awakening.

Le studio norvégien Funcom entame une phase de restructuration profonde. La direction a pris la décision de se concentrer uniquement sur l'exploitation en direct de ses deux titres les plus importants, qui connaissent actuellement le succès, à savoir, Conan Exiles et Dune: Awakening. Cette réorganisation s'accompagne malheureusement d'une réduction des effectifs dont l'ampleur exacte reste pour le moment inconnue.

Une transition vers le jeu service

Au cœur de ce bouleversement, Rui Casais, PDG de l'entreprise depuis onze ans et vétéran ayant passé 22 ans au sein de la société, quittera ses fonctions à la fin de l'année. Il avait notamment piloté l'acquisition du studio par le géant chinois Tencent en 2020. C'est Scott Junior, actuel directeur des produits et présent chez Funcom depuis 25 ans, qui prendra la relève.



















Dans le communiqué, Rui Casais a tenu à expliquer les raisons de ce changement. Le développement du jeu de survie dans l'univers de Frank Herbert, Dune: Awakening, a mobilisé des ressources colossales pendant de nombreuses années.

Dune: Awakening a été le plus grand projet que nous ayons jamais entrepris, nécessitant de nombreuses années de ressources de développement importantes à travers nos studios. Passer de la production complète au développement et aux opérations post-lancement à long terme nécessite une organisation différente.

Le dirigeant sortant a précisé que l'entreprise ne pouvait plus maintenir la taille et la structure requises pendant le pic de développement. Son objectif actuel est d'accompagner au mieux les employés touchés par cette vague de départs, en garantissant le respect et la transparence.

L'ombre de Tencent et des choix stratégiques forts

Cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large imposée par Tencent. Le mastodonte chinois adopte une approche plus ferme avec son portefeuille de studios depuis quelque temps, n'hésitant pas à se séparer de certaines entités. Funcom avait d'ailleurs déjà procédé à des licenciements à la fin de l'an dernier, pour des raisons similaires.

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Désormais, l'avenir de Funcom repose entièrement sur ses deux licences majeures. Scott Junior, qui a récemment officié en tant que producteur exécutif sur le MMO de survie, se dit honoré de cette nouvelle responsabilité. Sa mission sera d'organiser le studio de la meilleure façon possible pour étendre ces jeux sur de nombreuses années grâce à de nouveaux contenus, tout en favorisant une relation étroite avec les communautés de joueurs.

La société assure que ce recentrage garantira la pérennité de ses opérations en direct. Conan Exiles, qui a récemment bénéficié d'une édition améliorée, continuera de recevoir des mises à jour régulières. Les équipes devront donc porter sur leurs épaules le succès à long terme de ces deux univers, et assurer leur pérennité.

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