Dune: Awakening : La date de sortie de l'extension gratuite Blood and Ice révélée et des fonctionnalités attendues annoncées

Funcom a partagé, il y a très peu de temps, la date de sortie de l'extension gratuite Blood and Ice de Dune: Awakening et a annoncé l'arrivée prochaine de fonctionnalités attendues par la communauté.

Les joueurs et les joueuses de Dune: Awakening vont très prochainement pouvoir profiter de nouveaux contenus, devant débarquer prochainement. Le studio de développement Funcom a, ainsi, annoncé la date de sortie de l'extension Blood and Ice de Dune: Awakening, tout en partageant des informations sur les autres nouveautés à venir.

La date de sortie et des détails sur l'extension Blood and Ice de Dune: Awakening donnés

Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du studio, les développeurs de chez Funcom ont annoncé que l'extension gratuite Blood and Ice de Dune: Awakening se rendra disponible le 1er décembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Évidemment, Funcom en a profité pour apporter des détails au sujet de son contenu.

Ainsi, l'extension Blood and Ice introduira, bien évidemment, plusieurs nouveautés sur Dune: Awakening, dont une toute nouvelle carte, baptisée Polar Sink. Celle-ci sera composée de deux biomes distincts, à savoir une toundra et une calotte glaciaire. Explorer ces différentes zones nécessitera d'améliorer les équipements pour résister à la chaleur et aux températures extrêmes du froid. D'après les informations dévoilées par le studio, cette nouvelle région offre « 35 heures de progression », tandis que l'extension apportera aussi de nouveaux modules de véhicules, augmentations et talents de spécialisation.

Dune: Awakening va se doter d'une boutique de cosmétiques

En plus de cette annonce, Funcom a précisé qu'une boutique de cosmétiques arrive sur Dune: Awakening. La communauté pourra, dès lors, se procurer des tenues, des variantes de véhicules ou encore de nouvelles options de personnalisation pour les bases. Dès son lancement, les joueurs auront accès à une sélection d'objets se renouvelant régulièrement, tandis que le catalogue deviendra permanent via une future mise à jour.

Nous sommes loin d'avoir terminé. Nous avons des projets ambitieux pour Dune: Awakening en 2027, avec plusieurs mises à jour majeures gratuites qui enrichiront le jeu grâce à de nouveaux lieux, de nouvelles mécaniques et de nombreux contenus à découvrir. - Scott Junior, PDG de Funcom.

Des fonctionnalités et des événements à venir sur Dune: Awakening

Peu de temps après la sortie de l'extension Blood and Ice, les joueurs évoluant sur Dune: Awakening pourront se plonger dans l'événement Water Crisis. Ces derniers devront, alors, lutter « pour le contrôle de ressources en eau de plus en plus rares et participer aux efforts visant à mettre fin à cette pénurie ». Sur ce point, Funcom a précisé vouloir augmenter la fréquence des événements sur son titre afin d'introduire de plus amples histoires inédites, récompenses et améliorations de gameplay.

En complément, le studio de développement a annoncé l'arrivée prochaine de fonctionnalités très demandées par la communauté. Le mode solo hors ligne se rendra disponible en novembre 2026 sur Dune: Awakening, et le cross-play intégral débarquera au cours du mois de janvier 2027. De plus, la copie des personnages des serveurs multijoueur vers le mode solo, et du mode solo vers certains serveurs privés, devrait débarquer aussi en janvier.



















Rendez-vous donc le 1er décembre 2026 pour découvrir l'extension Blood and Ice de Dune: Awakening. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre de Funcom est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et est dans le Game Pass.