Dune: Awakening abandonne son statut de MMO avec cette nouvelle fonctionnalité

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 novembre 2026 à 11h52
Le jeu de survie Dune: Awakening franchit une étape historique. Autrefois pensé comme un MMO, le titre de Funcom propose désormais un mode hors ligne intégral. Une transformation majeure qui permet d'explorer Arrakis en solitaire, sans aucune connexion internet.
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Dune: Awakening abandonne son statut de MMO avec cette nouvelle fonctionnalité

Le monde impitoyable d'Arrakis s'ouvre enfin aux explorateurs solitaires. Dune: Awakening, le projet ambitieux de Funcom initialement conçu comme un jeu de survie massivement multijoueur, vient de finaliser sa transition vers un jeu solo. Les développeurs ont déployé une mise à jour qui modifie radicalement la philosophie du titre, permettant aux joueurs de s'affranchir totalement d'une connexion internet pour profiter de l'aventure.

Une déconnexion totale désormais possible

C'est par le biais d'un correctif, par ailleurs assez classique puisqu'il se concentre sur la résolution de bugs techniques, que cette fonctionnalité très attendue a fait son apparition. Le studio a confirmé la nouvelle sur Steam, marquant un tournant pour la communauté.

Il est désormais possible de jouer au jeu en mode solo sans nécessiter de connexion internet à aucun moment, y compris pour la création et la suppression de personnages solo.

Cette évolution ne s'est pas faite en un jour. Le titre s'éloigne progressivement de son modèle strictement multijoueur depuis plusieurs mois. En avril dernier, Funcom avait déjà rendu les affrontements entre joueurs totalement optionnels, notamment lors de l'exploration du Deep Desert ou des épaves.

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Puis, en septembre, à l'occasion du portage sur console, un véritable mode solo a été intégré. Ce dernier comprenait une refonte majeure des systèmes de fin de jeu, comme le système politique dynamique du Landsraad, afin de les adapter à une expérience individuelle. Toutefois, une connexion internet restait obligatoire. Ce verrou numérique appartient aujourd'hui au passé.

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Un changement de cap révélateur

Que les amateurs de coopération se rassurent, le jeu conserve l'intégralité de ses fonctionnalités multijoueur et de ses affrontements PvP. Un simple bouton permet de basculer en ligne à tout moment. Néanmoins, ce virage illustre une tendance plus large dans l'industrie du jeu vidéo. À l'instar d'autres productions, nous observons un éloignement des expériences compétitives à très grande échelle au profit de communautés plus restreintes ou d'aventures en solitaire/PvE, comme c'est le cas d'ARC Raiders, par exemple.

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Les joueurs semblent de plus en plus désireux d'évoluer dans leurs propres univers, loin du chaos et des interactions parfois toxiques inhérentes aux mondes ouverts en ligne.

L'avenir glacial d'Arrakis

Si le débat reste ouvert quant à savoir si la perte des rencontres fortuites avec des inconnus est une bonne chose, l'arrivée de ce mode hors ligne ne signe certainement pas la fin du développement. Une nouvelle extension est prévue pour le mois de décembre. Celle-ci proposera aux survivants d'explorer les pôles gelés d'Arrakis, offrant un scénario et des environnements radicalement différents du jeu de base. 

Dune: Awakening est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :

  • PC
    • Édition Deluxe → 50,79 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
    • Édition Ultimate62,99 € au lieu de 90 €, soit 30 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard33,99 € au lieu de 50 €, soit 32 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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