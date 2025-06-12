Dune: Awakening : Carte (map) interactive d'Arrakis et ses POI

L'utilisation d'une carte interactive pour Dune: Awakening peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Dune: Awakening

Meilleure carte interactive de Dune: Awakening → mapgenie.io

Les épreuves AQL (les étapes importantes pour progresser)

(les étapes importantes pour progresser) Les camps ennemis

L'emplacement de toutes les ressources / minerais

Les INTEL

Les épaves

est un jeu de survie et de crafting en monde ouvert. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet/ressource puisque le monde d'Arrakis est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit la récolte de ressource, allez chercher un objet, se rendre auprès d'un marchand ou encore trouver des camps ennemis. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toute la zone d', vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les camps, les ressources pour le crafting, les PNJ... En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. Vous trouverez facilement :En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.