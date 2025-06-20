Dune: Awakening : Comment réparer facilement sa moto des sables

La moto des sables est le premier véhicule de Dune: Awakening, et celui-ci permet de se déplacer plus vite dans le désert. Malheureusement, sa durabilité peut vitre descendre, et mieux faut la réparer, pour ne pas être pris au dépourvu en plein Arrakis.
Dans Dune: Awakening
, votre moto des sables
est essentielle pour explorer efficacement la planète Arrakis. Elle permet d'accéder à des zones éloignées et réduit considérablement votre consommation de ressources en déplacements, et sa vitesse vous permet d'être légèrement protégé du soleil. Cependant, au fil du temps et des voyages, votre véhicule accumule des dégâts qui nécessitent une maintenance régulière.
Pourquoi est-il important de réparer sa moto des sables dans Dune: Awakening ?
Il est important de réparer, aussi souvent que nécessaire, sa moto des sables dans Dune: Awakening
, pour deux raisons principales. La première, éviter de tomber en panne en plein désert, et loin de chez vous. La seconde, en fabriquer une nouvelle s'avère très couteux en ressource, et mieux vaux les économiser pour d'autres constructions. Découvrez dans ce guide toutes les étapes précises pour facilement réparer votre moto des sables
et prolonger au maximum sa durée de vie.
Comment savoir si votre Sandbike doit être réparée ?
Identifier rapidement les dégâts sur votre moto est crucial. Voici les deux méthodes principales :
- Affichage rapide : quand vous êtes sur votre modo des sables, une silhouette de votre véhicule apparaît à l'écran. Plus la couleur d'un élément est rouge, plus celui-ci est endommagé.
- Méthode précise : pour connaître exactement les dégâts, descendez du véhicule, maintenez la touche F et allez dans le menu pour gérer le véhicule (à gauche). Cet écran détaille précisément l'état de chaque composant.
Comment réparer votre moto des sables ?
La réparation de votre Sandbike nécessite deux outils indispensables, assez facile à fabriquer :
- Le chalumeau, qui s'obtient contre 5 lingots de cuivre
- Le fil à souder, fabriqué à partir de 5 bouts de méteaux
Voici les étapes détaillées pour réparer facilement votre moto des sables :
Prenez en main votre chalumeau
, et changez sa fonction jusqu'à obtenir le mode « Réparer»
. Pour cela il suffit de faire clic droit une fois qu'il est équipé. Ensuite, vous allez devoir viser les pièces qui sont abîmées, et cliquer pour lancer la réparation. N'hésitez pas à changer d'angle si cela ne fonctionne pas.
Une fois voter réparation terminée, vous devriez normalement constater que les composants ne sont plus orage/rouge. Et pourrez repartir explorer Arrakis plus serein.
Perte progressive de durabilité : attention aux pièces usées
Réparer votre moto des sables entraîne une légère diminution permanente de la durabilité maximale des pièces :
- Par exemple, une pièce ayant initialement 100 points de durabilité maximale pourrait descendre à environ 90 points après plusieurs réparations.
- À terme, il faudra remplacer les pièces trop usées par des nouvelles pour maintenir votre moto des sables en parfait état.
Cette mécanique implique de surveiller régulièrement l'usure globale de votre véhicule pour anticiper le remplacement des pièces essentielles.
En suivant ce guide complet, vous êtes désormais capable de réparer facilement votre moto des sables
dans Dune: Awakening
. Une bonne gestion de l'usure et des réparations régulières vous permettront de profiter pleinement des avantages de votre véhicule, indispensable pour une exploration optimale de la planète Arrakis.
N'hésitez pas à consulter nos guides Dune: Awakening
, comme comment obtenir facilement de l'eau
ou déplacer sa base
.
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