Conan Exiles s'offre une refonte visuelle gratuite pour son 8e anniversaire

Pour célébrer son anniversaire, Funcom a décidé d'offrir un très beau cadeau aux joueurs avec Conan Exiles Enhanced, une mise à niveau graphique développée sous Unreal Engine 5.

Disponible depuis le 8 mai 2018 sur PC, Conan Exiles s'est imposé comme l'un des jeux de survie multijoueur en ligne les plus appréciés du genre. Depuis son lancement, le titre a connu plusieurs ajouts rendant l'expérience de jeu plus agréable pour les utilisateurs avec la refonte du système de combat, la construction de tavernes, les différents DLC...

Mais pour remercier la communauté de sa fidélité, Funcom (éditeur et développeur du titre) va offrir un très beau cadeau aux héros dans quelques jours. En effet, le jeu va bénéficier d'une importante refonte visuelle qui sera totalement gratuite et qui concernera la totalité du contenu disponible à ce jour.

Conan Exiles Enhanced, une aventure plus belle et plus performante que jamais

Cette mise à jour, baptisée Conan Exiles Enhanced, permet de profiter d'un affichage en 60 FPS et plus, de plus beaux graphismes et de technologies de rendu modernes grâce au moteur Unreal Engine 5. Mais cela ne modifie pas les configurations nécessaires pour pouvoir parcourir les Terres de l'Exil car des préréglages Bas, Moyen, Élevé et Ultra seront proposés. Les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir ces paysages enchanteurs et ce sans payer de frais supplémentaires.

Nous savons que ce type de mise à niveau est généralement facturé en supplément ou proposé en tant que produit à part. Nous tenions à l'offrir gratuitement à nos fans d'hier, d'aujourd'hui et de demain comme un cadeau d'anniversaire et pour leur témoigner notre reconnaissance pour leur soutien. Nous souhaitons que cette mise à niveau insuffle une nouvelle vie et une nouvelle énergie au jeu pour de longues années encore.

Toutes les régions et tout le contenu disponible à ce jour dans Conan Exiles bénéficieront de cette refonte visuelle. Mais les développeurs profitent de cette mise à jour pour ajouter de petits bonus.

D'autres surprises prévues pour cette mise à jour anniversaire

En complément de cette refonte graphique, Conan Exiles Enhanced intégrera des nouveautés qui faciliteront les premiers pas des joueurs. Désormais, ils pourront voyager librement entre les Terres de l'Exil et l'Île de Siptah car les deux régions ont fusionné. De plus, les deux cartes seront hébergées sur un même serveur en multijoueur. D'autres surprises sont également prévues et vous pouvez les découvrir en lisant le billet d'actualité publié sur Steam.

La mise à jour Conan Exiles Enhanced sera déployée le 5 mai 2026 et sera gratuite pour tous les joueurs possédant la version Steam du jeu, que ce soit sur PC ou Steam Deck. À l'heure actuelle, aucune version console n'a encore été annoncée mais Funcom pourrait envisager de l'étendre à d'autres supports dans le futur.