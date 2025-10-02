Dune: Awakening est le plus gros succès de Funcom, qui licencie pourtant ses employés

Le MMO de survie Dune: Awakening s'est imposé comme le plus grand succès de Funcom en plus de trente ans d'existence. Mais derrière cette réussite commerciale se cache une réalité plus sombre, puisque le studio entame une vague de licenciements.
Sorti en début d'année, Dune: Awakening a marqué un tournant dans l'histoire de Funcom
. Jamais le studio norvégien n'avait connu un tel engouement, avec un lancement qualifié de « plus gros succès
» en 32 ans d'activité. Pourtant, à peine quelques mois après sa sortie, la société annonce une restructuration qui entraîne des départs contraints.
Le paradoxe du succès
Dans une déclaration transmise à GamesIndustry.biz
, Funcom explique que le passage de la phase de développement à l'exploitation à long terme
, tout en préparant un futur lancement sur consoles prévu pour l'an prochain
, exige une réorganisation interne.
Malheureusement, cela signifie également devoir dire au revoir à des collègues précieux.
Pour l'instant, le nombre exact de personnes concernées reste inconnu
. Le studio précise que ce « processus difficile
» ne fait que commencer et qu'il cherche à offrir de nouvelles opportunités aux salariés impactés.
Un phénomène devenu courant dans l'industrie
Ces licenciements illustrent une tendance de plus en plus inquiétante. Qu'un jeu soit un échec ou un triomphe, les équipes peuvent être réduites
une fois la phase de production intensive terminée. Funcom ne fait donc pas figure d'exception, mais rejoint une longue liste de studios touchés ces derniers mois à l'image d'Avalanche Studios, Firaxis, ou encore les coupes massives orchestrées par Microsoft après le rachat pour plus de 70 milliards de dollars d'Activision Blizzard.
Difficile également d'ignorer l'influence de Tencent. Le géant chinois détient aujourd'hui près de 29 % de Funcom
, et ambitionne d'en prendre le contrôle total à terme. Si l'éditeur n'est pas encore propriétaire du studio, cette pression financière semble déjà peser sur les décisions stratégiques.
Un avenir encore incertain
Malgré des ventes records et un accueil globalement positif (le jeu affiche une note « plutôt positive » sur Steam malgré des avis récents plus mitigés), Dune: Awakening entre dans une phase charnière
. Les prochaines mises à jour de contenu et la sortie console détermineront si le MMO parvient à conserver l'intérêt de sa communauté, ou si celle-ci se dirigera vers d'autres expériences.
Après plusieurs week-ends gratuits, une mise à jour majeure et un DLC, le titre regroupe toujours en moyenne 20 000 joueurs simultanés sur Steam, ce qui reste raisonnable. Rappelons, en guise de conclusion, que Dune: Awakening
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commentaire (1)
ça arrive tellement souvent...