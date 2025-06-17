Deep Desert dans Dune: Awakening : pourquoi le PvP irrite autant les joueurs ?



le 17 juin 2025 à 12h09 Publié par Corentin Rimbert le 17 juin 2025 à 12h09

Après un lancement réussi, le MMO de survie Dune: Awakening connaît désormais ses premières turbulences. Les joueurs ont identifié un problème majeur dans les zones de PvP, notamment dans le désert profond, au cœur de l'endgame du titre. Heureusement, Funcom semble prendre ces critiques au sérieux et prépare déjà des correctifs importants pour améliorer cette expérience essentielle.