Deep Desert dans Dune: Awakening : pourquoi le PvP irrite autant les joueurs ?

Après un lancement réussi, le MMO de survie Dune: Awakening connaît désormais ses premières turbulences. Les joueurs ont identifié un problème majeur dans les zones de PvP, notamment dans le désert profond, au cœur de l'endgame du titre. Heureusement, Funcom semble prendre ces critiques au sérieux et prépare déjà des correctifs importants pour améliorer cette expérience essentielle.
Le deep desert au centre des critiques des joueurs
Malgré un accueil globalement très positif, l'expérience PvP dans le deep desert (désert profond) pose actuellement plusieurs problèmes aux joueurs de Dune: Awakening
. Accessible uniquement en ornithoptère
, cette vaste zone aride est le théâtre de combats censés permettre aux joueurs de s'affronter pour contrôler des ressources rares telles que l'épice ou le titane.
Le principal reproche : le PvP repose presque exclusivement sur des combats aériens
. Résultat, après des dizaines d'heures investies dans le développement d'un personnage, les compétences terrestres deviennent quasiment inutiles. La plupart des affrontements consistent en des échanges de missiles entre ornithoptères
, négligeant complètement les combats au sol pourtant très travaillés.
Une méta frustrante, le phénomène du Goomba stomping
Les joueurs pointent aussi du doigt une pratique particulièrement frustrante : le « goomba stomping
», où des joueurs utilisent leurs ornithoptères pour écraser sans pénalité leurs adversaires terrestres. Cette tactique déséquilibrée élimine totalement la notion de fair-play, créant beaucoup de mécontentement chez la communauté.
Des temps de réapparition jugés trop rapides
Autre grief majeur, et peut-être le plus impactant sur la jouabilité : les temps de réapparition extrêmement courts
. Comme l'a expliqué l'utilisateur Reddit rustypipe7889
, les ennemis vaincus reviennent quasiment instantanément dans la bataille, rendant les combats interminables et frustrants. Selon lui, ces délais seraient de seulement 12 secondes environ, empêchant les vainqueurs de tirer réellement profit de leur succès :
Même quand vous gagnez une bataille longue et difficile, l'équipe adverse revient immédiatement dans la zone de combat. C'est extrêmement frustrant et ça enlève tout sentiment de récompense.
Cette situation favorise les groupes nombreux, capables d'épuiser les adversaires par une simple stratégie d'usure.
Funcom à l'écoute et déjà au travail sur des améliorations
Face à ces critiques légitimes, Joel Bylos
, directeur créatif chez Funcom, a répondu directement à la communauté en promettant des changements imminents. « Nous travaillons actuellement sur plusieurs améliorations et correctifs. Nous vous demandons un peu de patience.
»
Bien que les détails précis de ces changements n'aient pas encore été révélés, Funcom semble déterminé à résoudre ces problèmes pour offrir une meilleure expérience PvP aux joueurs
.
Malgré ces défauts, Dune: Awakening
conserve de nombreuses qualités, comme l'attestent ses très bonnes évaluations Steam. Funcom, en montrant rapidement sa réactivité face aux retours des joueurs, envoie un signal positif à la communauté. Reste à voir si ces améliorations permettront au MMO de survie de conserver son excellente dynamique de lancement et surtout de garder un PvP attractif
.
En attendant, vous pouvez retrouver nos guides Dune: Awakening :
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