Comment obtenir de l'eau dans Dune: Awakening ?

Dans Dune: Awakening, il est possible d'obtenir de l'eau de plusieurs façons, mais il est très important de faire attention à cette ressource vitale. Voici tout ce qu'il faut savoir.

L'eau, une ressource indispensable dans Dune: Awakening

Toutes les méthodes pour obtenir de l'eau facilement dans Dune: Awakening

Purificateur de Sang

Combinaison distilles

Collecteur de Rosée

Postes de commerce

Boire directement la Rosée

Purificateur de Sang : transformer le sang en eau

Construisez-le en recherchant l'équipement dans l'onglet « Refineries » en mode construction.

en mode construction. Utilisez un extracteur de sang sur les mercenaires pour récupérer du sang qui sera stocké dans des poches de sang.

Placez les poches de sang dans le Purificateur et attendez que le processus transforme le sang en eau.

Vous pouvez boire directement depuis l'appareil ou remplir des jolitres et des réservoirs d'eau pour utilisation ultérieure.

Stillsuit : recyclez votre transpiration

Elle recycle l'eau que votre corps perd naturellement.

Le premier modèle disponible est la combinaison distilles de pilleur d'épave, obtenue au début de la quête principale.

Bien que la combinaison ne suffise pas seule à maintenir votre hydratation complète, elle prolonge considérablement votre autonomie lors de longs voyages, par exemple.

Collecteur de Rosée : utilisez la nature à votre avantage

Utilisez-les dans les champs de fleurs pour récolter directement la Rosée dans des jolitres ou des réservoirs.

Récoltez plutôt à l'aube ou durant la nuit, périodes où la quantité d'eau obtenue est maximale.

Postes de commerce : acheter de l'eau en urgence

Échangez des Solari contre des tasses d'eau auprès des marchands.

L'eau achetée est consommée immédiatement et ne peut pas être stockée (cela vous en coûetera 100 environ).

Le stock du marchand se régénère régulièrement, surveillez donc le minuteur indiqué en haut à gauche de l'écran.

Boire directement la Rosée : solution d'urgence ultime

Dans le monde impitoyable d'Arrakis, obtenir une source régulière d'eau est une priorité absolue. Le jeu de survie MMOpropose plusieurs méthodes pour collecter de l'eau, mais il est essentiel de connaître les plus efficaces pour maintenir votre personnage en vie et performant sur la planète désertique.Découvrez toutes les solutions détaillées pour garantir une hydratation constante, que vous soyez en début de partie ou à un stade avancé du jeu.Voici les principales méthodes pour récupérer de l'eau sur Arrakis :Voyons précisément comment utiliser chacune de ces méthodes à votre avantage.Leest une excellente option dès le début du jeu, et assure sans trop d'effort d'avoir un stock d'eau très intéressant :Cette solution rapide et efficace est idéale en début de partie.La combinaison distilles est une combinaison essentielle sur Arrakis :Les collecteurs de rosée, dispositifs Fremen, permettent de récupérer l'eau contenue dans la Rosée :Une méthode naturelle très pratique, particulièrement en début de partie bien qu'il faudra avoir un peu avancé, puisqu'il faudra avoir débloqué les lingots de fer et le silicone.En cas d'urgence, dirigez-vous vers lesEn dernier recours, vous pouvez boire directement laMais cela est uniquement possible si votre barre d'hydratation est très basse (moins d'une barre)À utiliser uniquement en dernier recours, lorsque vous n'avez aucune autre ressource à disposition.En suivant ces différentes stratégies pour, vous assurerez votre survie et votre confort sur Arrakis. De l'utilisation basique de la combinaison jusqu'à la production massive plus tard dans la partie, maîtrisez chaque méthode pour devenir un véritable expert du monde exigeant de