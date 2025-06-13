Comment obtenir de l'eau dans Dune: Awakening ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 juin 2025 à 18h10
Dans Dune: Awakening, il est possible d'obtenir de l'eau de plusieurs façons, mais il est très important de faire attention à cette ressource vitale. Voici tout ce qu'il faut savoir.
Comment obtenir de l'eau dans Dune: Awakening ?

L'eau, une ressource indispensable dans Dune: Awakening

Dans le monde impitoyable d'Arrakis, obtenir une source régulière d'eau est une priorité absolue. Le jeu de survie MMO Dune: Awakening propose plusieurs méthodes pour collecter de l'eau, mais il est essentiel de connaître les plus efficaces pour maintenir votre personnage en vie et performant sur la planète désertique.

Découvrez toutes les solutions détaillées pour garantir une hydratation constante, que vous soyez en début de partie ou à un stade avancé du jeu.

Toutes les méthodes pour obtenir de l'eau facilement dans Dune: Awakening

Voici les principales méthodes pour récupérer de l'eau sur Arrakis :
  • Purificateur de Sang 
  • Combinaison distilles
  • Collecteur de Rosée 
  • Postes de commerce 
  • Boire directement la Rosée 
Voyons précisément comment utiliser chacune de ces méthodes à votre avantage.

Purificateur de Sang : transformer le sang en eau

Le Purificateur de Sang est une excellente option dès le début du jeu, et assure sans trop d'effort d'avoir un stock d'eau très intéressant :
  • Construisez-le en recherchant l'équipement dans l'onglet « Refineries » en mode construction.
  • Utilisez un extracteur de sang sur les mercenaires pour récupérer du sang qui sera stocké dans des poches de sang.
  • Placez les poches de sang dans le Purificateur et attendez que le processus transforme le sang en eau.
  • Vous pouvez boire directement depuis l'appareil ou remplir des jolitres et des réservoirs d'eau pour utilisation ultérieure.
sang-purificateur
Cette solution rapide et efficace est idéale en début de partie.

Stillsuit : recyclez votre transpiration

La combinaison distilles est une combinaison essentielle sur Arrakis :
  • Elle recycle l'eau que votre corps perd naturellement.
  • Le premier modèle disponible est la combinaison distilles de pilleur d'épave, obtenue au début de la quête principale.
  • Bien que la combinaison ne suffise pas seule à maintenir votre hydratation complète, elle prolonge considérablement votre autonomie lors de longs voyages, par exemple.

Collecteur de Rosée : utilisez la nature à votre avantage

Les collecteurs de rosée, dispositifs Fremen, permettent de récupérer l'eau contenue dans la Rosée :
  • Utilisez-les dans les champs de fleurs pour récolter directement la Rosée dans des jolitres ou des réservoirs.
  • Récoltez plutôt à l'aube ou durant la nuit, périodes où la quantité d'eau obtenue est maximale.
Une méthode naturelle très pratique, particulièrement en début de partie bien qu'il faudra avoir un peu avancé, puisqu'il faudra avoir débloqué les lingots de fer et le silicone.

recolteur-eau

Postes de commerce : acheter de l'eau en urgence

En cas d'urgence, dirigez-vous vers les Postes de commerce :
  • Échangez des Solari contre des tasses d'eau auprès des marchands.
  • L'eau achetée est consommée immédiatement et ne peut pas être stockée (cela vous en coûetera 100 environ).
  • Le stock du marchand se régénère régulièrement, surveillez donc le minuteur indiqué en haut à gauche de l'écran.

Boire directement la Rosée : solution d'urgence ultime

En dernier recours, vous pouvez boire directement la Rosée. Mais cela est uniquement possible si votre barre d'hydratation est très basse (moins d'une barre)

rosee-dune-eau
À utiliser uniquement en dernier recours, lorsque vous n'avez aucune autre ressource à disposition.

En suivant ces différentes stratégies pour obtenir de l'eau, vous assurerez votre survie et votre confort sur Arrakis. De l'utilisation basique de la combinaison jusqu'à la production massive plus tard dans la partie, maîtrisez chaque méthode pour devenir un véritable expert du monde exigeant de Dune: Awakening.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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