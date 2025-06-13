En sachant que vous allez devoir très vite voyager au-delà de la première zone, votre base pourrait être un frein et vous faire perdre du temps. Voici comment déplacer sa base dans Dune: Awakening.

Déplacer sa base facilement sur Arrakis dans Dune: Awakening

Étape 1 : sauvegarder le plan de votre base avec le réplicateur solido

Utilisez un fabricateur standard et consommez 20 x métal récupéré pour fabriquer le réplicateur solido . S'il n'est pas débloqué, allez dans le menu apprentissage, et débloquez-le contre un renseignement.

pour fabriquer le . Équipez-vous du réplicateur solido, pointez-le vers votre base, puis cliquez gauche pour sauvegarder son plan.





Étape 2 : transporter facilement vos matériaux avec le Sandbike

Si votre moto ne dispose pas d'assez d'espace, recherchez et fabriquez une amélioration d'inventaire appelée Inventaire de moto des sables MK1 dans le fabricateur.

dans le fabricateur. Attachez cette amélioration à votre véhicule.

Étape 3 : démolir votre ancienne base pour récupérer vos ressources

Équipez votre outil de construction, faites un clic droit jusqu'à sélectionner l'option « démolir ».

Pointez l'outil sur votre ancienne base et commencez la démolition pour récupérer les matériaux utilisés.

Enfin, ouvrez la carte, pointez votre ancienne base et maintenez la touche X pour abandonner définitivement son emplacement (ou via la console de sous-fief).

Étape 4 : reconstruire votre base dans une nouvelle région d'Arrakis

Déplacez-vous vers la nouvelle zone sélectionnée sur Arrakis (préférez une zone à difficulté supérieure pour accéder à de meilleures ressources).

Sortez votre outil de construction pour bâtir votre console de sous-fief, puis sélectionnez le plan sauvegardé précédemment avec le réplicateur solido .

. Reconstruisez rapidement votre base à partir du plan, en utilisant les matériaux que vous avez transportés.

Conseils et astuces supplémentaires pour déplacer votre base efficacement

Anticipez vos déplacements : déplacez-vous vers des zones plus riches en ressources pour optimiser votre progression.

déplacez-vous vers des zones plus riches en ressources pour optimiser votre progression. Maximisez votre capacité de transport : améliorez régulièrement votre Sandbike afin de faciliter vos déplacements fréquents.

améliorez régulièrement votre Sandbike afin de faciliter vos déplacements fréquents. Surveillez les menaces : déménagez régulièrement votre base pour éviter les attaques ou les conflits dangereux.

La liberté quasi totale offerte paren matière de construction de bases sur la planète Arrakis est l'un des grands attraits du jeu. De nombreux joueurs ont déjà fait de belles créations, mais certains peuvent se demander comment déplacer leur base, pour la mettre dans la zone de jeu suivante, à mesure qu'ils progressent dans l'aventure. Voici tout ce qu'il faut savoir.Dans, la survie et l'adaptation à votre environnement sont essentielles. Déplacer votre base peut rapidement devenir une nécessité stratégique, soit pour accéder à de nouvelles ressources, soit pour éviter certaines menaces sur Arrakis. Cependant, le processus n'est pas aussi simple que de ramasser ses affaires et partir.Avant tout déplacement, vous devez sauvegarder la configuration actuelle de votre base sous forme de plan. Pour cela, vous avez besoin d'un, que vous pouvez fabriquer facilement :Cette étape est cruciale car elle vous permettra de reconstruire votre base à l'identique dans une nouvelle région d'Arrakis.Le plan sauvegardé n'inclut pas les matériaux eux-mêmes. Il est donc impératif de transporter les ressources nécessaires avec vous pour éviter de devoir tout collecter à nouveau. La solution idéale est d'utiliser l'inventaire de votre moto :Ainsi équipé, votre moto des sables pourra transporter suffisamment de ressources pour simplifier votre déplacement.Une fois prêt à partir, il est judicieux de démolir votre ancienne base pour récupérer un maximum de ressources et libérer la zone :Cette opération est rapide et très efficace pour maximiser vos ressources disponibles lors du déplacement.Vous êtes maintenant prêt à établir votre nouvelle base :Cette étape finale vous permet d'être rapidement opérationnel dans votre nouvel emplacement stratégique.Voici quelques astuces utiles pour faciliter davantage votre expérience de déplacement :Ces stratégies vous permettront de survivre plus longtemps et de vous adapter efficacement aux défis constants d'Arrakis. En suivant ces étapes et conseils pratiques, vous maîtrisez désormais complètement le processus pourdans