Dune: Awakening : Malgré le succès du PvE, les développeurs veulent relancer le PvP

Alors que la grande majorité des joueurs de Dune: Awakening préfère explorer Arrakis en paix, les développeurs de Funcom ne comptent pas abandonner les amateurs d'affrontements. Le studio promet des nouveautés majeures pour dynamiser un PvP jusqu'ici mis en retrait au profit du contenu coopératif.

Le monde impitoyable d'Arrakis ne semble pas inciter les joueurs à s'entretuer autant que prévu. Dune: Awakening, le MMo de survie développé par Funcom qui va bientôt arriver sur consoles, fait face à une réalité étonnante pour un jeu du genre, étant donné que sa communauté préfère largement l'exploration et la coopération à la confrontation directe. Face à ce constat, les équipes de développement ont dû ajuster leur tir, mais promettent que les amateurs de batailles entre joueurs ne seront pas oubliés sur le long terme. Lors d'un entretien accordé durant la gamescom à GamesRadar, le directeur de la création du studio a tenu à clarifier la situation et les ambitions futures pour rééquilibrer l'expérience globale.

Un mélange des genres problématique au lancement

Dès les premiers pas du jeu, Funcom a cherché à satisfaire tout le monde en proposant une expérience hybride. Cependant, cette volonté d'unir des profils radicalement différents a rapidement montré ses limites. Joel Bylos, directeur de la création chez Funcom, reconnait sans détour les erreurs stratégiques des débuts.

Je pense que le problème avec le jeu au lancement, c'est que nous essayions d'en faire trop pour trop de monde.

Les statistiques internes du studio sont d'ailleurs sans appel. Environ 80 % de la base de joueurs se concentrent exclusivement sur le contenu joueur contre environnement. Le mélange forcé entre les amateurs de tranquillité et les prédateurs virtuels a créé des tensions inutiles. Le directeur de la création illustre cette dynamique avec une métaphore particulièrement parlante, expliquant que les joueurs orientés vers le combat se comportaient comme des requins dans un aquarium, s'amusant aux dépens de ceux qui souhaitaient simplement récolter des ressources et construire leur base en paix.



















Une réorientation temporaire vers le PvE

Face à cet exode massif vers les activités pacifiques, Funcom a logiquement décidé de concentrer ses efforts immédiats sur ce qui attire la majorité de sa communauté. Cette décision stratégique se traduit par l'arrivée très attendue des versions consoles le 22 septembre avec un mode solo. Celui-ci permettra aux explorateurs solitaires de profiter de l'univers de Frank Herbert sans craindre de se faire attaquer par un groupe rival au détour d'une dune de sable.

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Cette focalisation sur l'expérience narrative et coopérative a logiquement suscité l'inquiétude de la minorité de puristes du combat. Beaucoup ont craint que l'aspect compétitif ne soit définitivement enterré sous le sable d'Arrakis, reléguant le titre au simple rang de jeu de construction et de survie coopératif.

Les factions pour sauver le jeu compétitif

Que les combattants se rassurent, l'abandon du PvP n'est absolument pas à l'ordre du jour chez Funcom. Une fois le lancement sur consoles passé et la stabilité du mode solo assurée, les développeurs comptent bien raviver la flamme du conflit sur Arrakis. L'objectif n'est plus de forcer la cohabitation, mais de proposer des expériences structurées et gratifiantes.

Nous allons chercher à faire des choses plus structurées pour le PvP à l'avenir. Une fois le lancement console derrière nous, nous aurons plus de temps pour examiner et réfléchir attentivement au type de fonctionnalités que nous développons.

Parmi les pistes les plus sérieusement envisagées par Joel Bylos, la mise en place d'un système d'affrontements de faction contre faction figure en tête de liste. Cette approche permettrait de canaliser l'agressivité des joueurs dans des batailles à grande échelle, offrant des objectifs clairs et des récompenses à la hauteur des risques encourus.

En séparant organiquement les zones de conflit des espaces de récolte, Dune: Awakening pourrait enfin trouver l'équilibre parfait entre la rudesse de son univers et le plaisir de jeu de sa communauté.