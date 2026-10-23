Dragon Age: The Veilguard responsable du déclin de BioWare ? Ce vétéran prend la défense des développeurs

Les internautes cherchent le responsable de la fermeture de BioWare et beaucoup de regards sont tournés vers Dragon Age: The Veilguard. Face à ces accusations, une voix s'élève pour défendre l'équipe en charge du projet.

Quelques jours après l'annonce choc faite par BioWare et Electronic Arts, l'heure est aux hommages, mais aussi aux interrogations. Les anciens noms du studio et les grands noms du secteur rendent hommage à l'entreprise qui a créé certaines licences cultes du jeu vidéo. Mais chez les internautes, les réactions sont plus virulentes.

Si certains partagent la peine des anciens salariés, d'autres essaient de comprendre les raisons de cette fermeture soudaine. Or, de nombreux joueurs pointent du doigt Dragon Age: The Veilguard. Entre des ventes décevantes, un titre qui n'a pas répondu aux attentes d'EA, les avis mitigés des joueurs et son développement chaotique, beaucoup l'accusent d'avoir conduit BioWare à sa chute.

Les développeurs de Dragon Age: The Veilguard victimes d'une vague de haine sur X

C'est d'ailleurs le terrible constat fait dans la section commentaires d'une publication faite à l'origine par James Ohlen. Comme d'autres avant lui, l'ancien vétéran du studio a publié un message sur X pour partager sa tristesse face à la nouvelle, mais aussi son soutien aux développeurs licenciés. Il invite d'ailleurs les studios à recruter ses ex-collègues, les invitant même à le contacter s'ils ont besoin d'une mise en relation.

Mais X est une plateforme où tous les commentaires cohabitent, notamment les plus rageux, les plus violents et les plus insultants. Sous la publication, les utilisateurs multiplient les messages haineux envers les développeurs de Dragon Age: The Veilguard. Cet excès de haine et de violence a poussé James Ohlen à répondre à cette vague en prenant la défense de celles et ceux qui ont travaillé sur le projet.

Être en désaccord, mais en respectant le travail qui a été fait

Il rappelle d'ailleurs que : « Au sein d'une équipe de la taille de celle de Dragon Age: The Veilguard, la grande majorité des collaborateurs n'a eu que peu, voire aucune, influence sur les aspects qui vous ont déplu ». Il insiste également sur le fait que ces mêmes développeurs, sur lesquels les plus furieux déversent leur colère, sont aussi ceux qui ont possiblement créé leurs titres préférés de BioWare.

A lot of you replied to my last post, so here are a few thoughts. The majority of people on a team the size of Veilguard's had little or no say in the things you disliked about it. Right up to the end, BioWare still had many people who worked on the games you loved. I also have my own issues with modern entertainment, especially when political messaging gets in the way of good storytelling. I was the guy responsible for the broodmothers in Origins, but also the guy who wanted Zevran to be a same-sex romance. Years later, my son told me he was gay (he gave me permission to share this). I converted to Catholicism several years ago. My son and I love each other and enjoy arguing over politics and religion. My favorite character is Conan the Barbarian, and I love the art of Frank Frazetta, Brom and Chris Achilleos. What I'm trying to say is that it's possible to hold views that don't fit neatly into anyone's political camp, and to love and respect people you disagree with. People are complicated. That includes the people who make the games you love or hate. — James Ohlen (@JamesOhlen) October 22, 2026

Il conclut cette réponse en déclarant qu'il « est tout à fait possible d'avoir des opinions qui ne s'inscrivent pas strictement dans un camp politique donné, et d'éprouver de l'affection et du respect pour des personnes avec qui l'on est en désaccord. »