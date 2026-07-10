Dragon Age, une licence qui n'aurait plus aucun avenir chez EA ?

Après Dragon Age : The Veilguard, les admirateurs de la franchise se demandent ce qu'EA et BioWare ont prévu. Mais pour l'un des scénaristes de la saga, l'avenir est loin d'être joyeux.

Malgré une importante campagne de communication, Dragon Age: The Veilguard n'a pas rencontré le succès espéré. À l'heure où de nombreux projets sont abandonnés par manque de rentabilité ou suite à un plan de restructuration, l'avenir de la franchise Dragon Age est encore incertain.

Pour l'heure, EA détient toujours les droits, même si la licence a été mise de côté pendant une très longue période. Mais le cas de The Veilguard pourrait bien avoir enterré tout espoir de voir un nouvel opus. C'est en tout cas ce que pense David Gaider, ancien scénariste principal de la saga RPG.

Une franchise en permanence sur la sellette

Ce dernier a récemment été interrogé par PC Gamer sur la franchise, son avenir et son « importance » au sein des locaux d'Electronic Arts. Car si elle reste une licence importante du jeu vidéo, elle a toujours été en concurrence avec Mass Effect. Or, David Gaider révèle que cette dernière était favorisée par EA, pardonnant plus facilement les échecs ou les erreurs de parcours. Dragon Age, même si elle était appréciée des joueurs, était donc jugée plus sévèrement en interne.

Durant toute la période où j'étais sur place, il n'aurait suffi d'un rien pour que la licence soit jetée à la poubelle. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons continué à sortir des jeux qui se vendaient bien mieux que prévu, ce qui ne cessait de les surprendre.

L'échec de Dragon Age: The Veiguard pourrait donc être l'erreur qu'espérait EA pour arrêter de développer de nouveaux opus. La firme pourrait donc décider de ranger Dragon Age dans un placard sans tenter de la revendre ou de la confier à d'autres créateurs. Même si cela reste de l'ordre de la théorie, nous ignorons ce qu'EA a prévu pour Dragon Age. Néanmoins, David Gaider a fait une révélation qui pourrait plaire à la communauté.

David Gaider prêt à retravailler sur Dragon Age, mais seulement à cette condition

Lors du même échange, il a confié qu'il accepterait de travailler sur un nouvel opus de Dragon Age. Néanmoins, il ne le ferait que si EA acceptait de lui laisser la licence ou de la céder à un autre éditeur. Il ajoute que « si par un étrange alignement des planètes, on me confiait à nouveau la franchise Dragon Age en me disant : « Redonne vie à ce bébé », ce serait un sacré défi, mais je pense que ce serait intéressant à faire. Revenir aux fondamentaux qui ont séduit tant de gens au départ. »