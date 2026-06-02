Un ancien développeur de chez BioWare parle du placement de produit comme moyen de financer les jeux

L'ancien responsable de Dragon Age chez BioWare, Mark Darrah, explique que le placement de produit pourrait servir de financement pour les jeux.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le coût de développement de certains jeux est plus que conséquent, à l'image, par exemple, de 007 First Light dont la production aurait coûté plus de 200 millions de dollars. À propos du financement concernant le développement de jeux, Mark Darrah explique que le placement de produit pourrait être une solution.

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Le placement de produit pourrait être intéressant pour les jeux selon Mark Darrah

En effet, dans une longue vidéo disponible sur sa chaîne YouTube, Mark Darrah parle du placement de produit au cinéma. L'ancien responsable de Dragon Age chez BioWare prend, d'ailleurs, l'exemple du live-action Les Schtroumpfs, qui a pu s'auto-financer grâce à ce système :

D'après ce que j'ai compris, le film live-action Les Schtroumpfs s'est entièrement autofinancé grâce au placement de produit. Le film a donc été réalisé pour un coût quasi nul, simplement grâce à la vente de placements de produit. Comparez cela à la manière dont les jeux vidéo génèrent des revenus.

En ce qui concerne les jeux vidéo, Mark Darrah parle de la question des microtransactions, dont le « recours est excessif » selon lui :

Le recours excessif aux microtransactions met trop en avant certains genres et empêche d'autres de s'épanouir. Tout ne peut pas être un jeu live-service, ce que j'espère que nous avons démontré de manière assez définitive au cours des dix-huit derniers mois, et si la monétisation provient principalement des jeux live-service, nous courons le risque de vivre dans un moment où il n'y aurait plus aucun AAA qui ne soit pas un jeu en ligne. Et je ne pense pas que ce soit un monde dans lequel l'un d'entre nous souhaite vivre.

Dès lors, Mark Darrah explique que le placement de produit dans les jeux vidéo pourrait être une bonne solution pour les studios et éditeurs :