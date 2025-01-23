Dragon Age: The Veilguard n'a pas répondu aux attentes d'EA

EA a, récemment, déclaré que Dragon Age: The Veilguard n'a pas rempli ses attentes.
Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2024, Dragon Age: The Veilguard
a séduit de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise. Malheureusement, cela n'est pas suffisant puisqu'EA a annoncé que Dragon Age: The Veilguard n'a pas été à la hauteur de ses attentes
.
Dragon Age: The Veilguard a sous-performé selon EA
Dans un communiqué
publié le 22 janvier 2025, EA a annoncé que Dragon Age: The Veilguard a attiré 1,5 millions de joueurs au cours du trimestre
(le troisième de 2024). Si ce chiffre peut paraître conséquent, il n'est pas celui qu'EA espérait. En effet, cette statistique représente « une baisse de près de 50 % par rapport aux attentes de la société
», qui estimait un peu moins de 3 millions de joueurs pour le RPG de BioWare. À ce propos, le PDG d'EA, Andrew Wilson, a dit :
Au cours du troisième trimestre, nous avons continué à proposer des jeux et des expériences de grande qualité dans l'ensemble de notre portefeuille ; cependant, Dragon Age et EA SPORTS FC 25 n'ont pas répondu à nos attentes [...] Nous restons confiants dans notre stratégie à long terme et prévoyons un retour à la croissance au cours de l'exercice 2026.
Reste à savoir si cela affectera la franchise Dragon Age, à l'avenir, et si nous verrons tout de même arriver une potentielle suite. Pour le moment, et d'après les informations connues, BioWare se concentre sur le prochain jeu Mass Effect.
Pour rappel, Dragon Age: The Veilguard
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez acheter le RPG de BioWare et d'EA tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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