Dragon Age: The Veilguard n'a pas répondu aux attentes d'EA

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2025 à 14h48
EA a, récemment, déclaré que Dragon Age: The Veilguard n'a pas rempli ses attentes.
Dragon Age: The Veilguard n'a pas répondu aux attentes d'EA
Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2024, Dragon Age: The Veilguard a séduit de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise. Malheureusement, cela n'est pas suffisant puisqu'EA a annoncé que Dragon Age: The Veilguard n'a pas été à la hauteur de ses attentes.

Dragon Age: The Veilguard a sous-performé selon EA

Dans un communiqué publié le 22 janvier 2025, EA a annoncé que Dragon Age: The Veilguard a attiré 1,5 millions de joueurs au cours du trimestre (le troisième de 2024). Si ce chiffre peut paraître conséquent, il n'est pas celui qu'EA espérait. En effet, cette statistique représente « une baisse de près de 50 % par rapport aux attentes de la société », qui estimait un peu moins de 3 millions de joueurs pour le RPG de BioWare. À ce propos, le PDG d'EA, Andrew Wilson, a dit :
Au cours du troisième trimestre, nous avons continué à proposer des jeux et des expériences de grande qualité dans l'ensemble de notre portefeuille ; cependant, Dragon Age et EA SPORTS FC 25 n'ont pas répondu à nos attentes [...] Nous restons confiants dans notre stratégie à long terme et prévoyons un retour à la croissance au cours de l'exercice 2026.
Reste à savoir si cela affectera la franchise Dragon Age, à l'avenir, et si nous verrons tout de même arriver une potentielle suite. Pour le moment, et d'après les informations connues, BioWare se concentre sur le prochain jeu Mass Effect.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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