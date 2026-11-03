Dragon Age: The Veilguard était « une expérience frustrante » pour l'ancien directeur de la franchise

Encore aujourd'hui, Dragon Age: The Veilguard reste l'opus le plus controversé de toute la saga. Mais cet accueil mitigé aurait été causé par les développeurs du titre, ignorant les suggestions d'un vétéran.

Si Mass Effect est dans tous les esprits depuis l'annonce de la fermeture de BioWare, le studio était également responsable de la franchise Dragon Age. Aucun nouveau projet n'était annoncé avant la révélation choc, mais beaucoup restent encore marqués par le lancement de Dragon Age: The Veilguard.

Depuis l'annonce, beaucoup pensent d'ailleurs que le titre est la raison de cette fermeture inattendue. Interrogé par Eldorado.gg, Mark Darrah (ancien responsable de la franchise Dragon Age) est revenu sur son expérience. Il a notamment expliqué qu'il avait conseillé les développeurs du titre, mais qu'ils n'ont pas suivi ses suggestions.

Une expérience précieuse ignorée par les développeurs de Dragon Age: The Veilguard

Pour comprendre cette déclaration, il faut revenir quelque temps en arrière. En 2021, Mark Darrah quitte BioWare après des années à avoir travaillé sur la franchise Dragon Age. Le développement de l'opus Veilguard a commencé, et même si son responsable historique est parti, il travaille quand même dessus. Il est employé en tant que consultant indépendant durant la dernière phase de développement.

Dans le cadre de cette mission, il fait plusieurs suggestions aux équipes en charge du projet. Mais il n'a plus aucune autorité, car il n'est plus directeur de la franchise. Il explique alors que les développeurs pouvaient donc ignorer ses recommandations ou ses idées. Ils se seraient ainsi opposés à plusieurs reprises.

« Il y a eu beaucoup de points sur lesquels j'ai formulé des recommandations qui n'ont pas été prises en compte. Il arrivait même que je fasse une suggestion, qu'elle soit ignorée, puis qu'un autre groupe — qui apportait également son aide — formule la même recommandation, et que celle-ci soit alors écoutée. C'était donc, pour moi, une expérience particulièrement frustrante.

La volonté de créer des jeux de rôle « plus simples »

Lors d'un autre échange, Mark Darrah avait évoqué une possible autre raison au manque d'intérêt du public pour la saga Dragon Age. Selon lui, BioWare aurait favorisé le développement de jeux de rôle « plus simples » et « plus accessibles ». Or, cette « simplification » aurait empêché la franchise de rejoindre les plus grands noms du genre comme Baldur's Gate 3.

À l'heure actuelle, nous ignorons encore ce qui est prévu pour l'avenir de la franchise.