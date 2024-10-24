De nombreuses personnes au sein de la communauté se questionnent au sujet de la disponibilité ou non de Dragon Age: The Veilguard dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Dragon Age: The Veilguard est-il dans le Game Pass ?







Xbox Édition Deluxe → 76,49 € au lieu de 100 €, soit 24 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Développé par BioWare et édité par EA,est catégorisé comme un RPG, dont la sortie est prévue pour le 31 octobre 2024. Plusieurs joueurs et joueuses comptent, bien évidemment, découvrir ce nouvel opus de la franchise. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, tout naturellement, si le titre est présent danset désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft suffit.Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos de, pour le moment. EA, BioWare et Microsoft n'ont, effectivement, pas communiqué à ce sujet, ces derniers mois.Toutefois, il y a des chances quearrive, un de ces jours, dans. Ledit service renouvelle tous les mois son catalogue PC et consoles en ajoutant de nouveaux jeux. De plus, plusieurs titres d'EA ont intégré, par le passé. De ce fait, cela pourrait également être le cas pour, dans un futur plus ou moins proche. Évidemment, si EA et BioWare dévoilent de nouvelles informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant et de mettre à jour cet article.Ainsi, si vous souhaitez coûte que coûte vous lancer dans, vous devez absolument passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :