De nombreuses personnes au sein de la communauté se questionnent au sujet de la disponibilité ou non de Dragon Age: The Veilguard dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Mise à jour du
19/08/2025
:
Dragon Age: The Veilguard entre dans le catalogue du Game Pass, le 28 août 2025. Il sera ainsi accessible aux joueurs et aux joueuses qui possèdent un abonnement au Game Pass Ultimate ou PC Game Pass.
Développé par BioWare et édité par EA, Dragon Age: The Veilguard
est catégorisé comme un RPG, dont la sortie est prévue pour le 31 octobre 2024. Plusieurs joueurs et joueuses comptent, bien évidemment, découvrir ce nouvel opus de la franchise. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, tout naturellement, si le titre est présent dans le Game Pass
et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft suffit.
Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de Dragon Age: The Veilguard dans le Game Pass
.
Dragon Age: The Veilguard est-il dans le Game Pass ?
La réponse à cette question est, malheureusement, non : Dragon Age: The Veilguard ne figure pas dans le Game Pass
, pour le moment. EA, BioWare et Microsoft n'ont, effectivement, pas communiqué à ce sujet, ces derniers mois.
Toutefois, il y a des chances que Dragon Age: The Veilguard
arrive, un de ces jours, dans le Game Pass
. Ledit service renouvelle tous les mois son catalogue PC et consoles en ajoutant de nouveaux jeux. De plus, plusieurs titres d'EA ont intégré le Game Pass
, par le passé. De ce fait, cela pourrait également être le cas pour Dragon Age: The Veilguard
, dans un futur plus ou moins proche. Évidemment, si EA et BioWare dévoilent de nouvelles informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant et de mettre à jour cet article.
Ainsi, si vous souhaitez coûte que coûte vous lancer dans Dragon Age: The Veilguard
, vous devez absolument passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- Xbox
- Édition Deluxe → 76,49 € au lieu de 100 €, soit 24 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (0)