Dragon Age: The Veilguard victime d'un développement chaotique à cause d'une mode

Dragon Age: The Veilguard, développé par BioWare, est un Action-RPG sorti le 31 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le joueur y incarne Rook, un héros chargé de sauver Thédas face à des dieux elfiques libérés. Alliant des combats dynamiques en temps réel, une équipe de sept compagnons profonds et une narration riche en choix, cet opus modernise avec succès la formule de la franchise.