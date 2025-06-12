Dragon Age: The Veilguard victime d'un développement chaotique à cause d'une mode

Avant d'arriver sur nos consoles, Dragon Age: The Veilguard a donné quelques sueurs froides à ses développeurs. Un nouveau rapport révèle d'ailleurs que le jeu a connu un important changement qui a eu un impact considérable.
Disponible depuis le 31 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, Dragon Age: The Veilguard
a connu une vie bien agitée avant d'arriver entre les mains des joueurs. En effet, le projet a été lancé en 2015 et il a fallu 10 ans aux équipes pour le concrétiser. Si plusieurs problèmes sont à l'origine de cette sortie très tardive
, le média Bloomberg
a découvert dans un rapport que son gameplay est passé d'un extrême à un autre en cours de développement.
Dragon Age: The Veilguard : un jeu solo qui est devenu temporairement un titre multijoueur
D'après un nouveau rapport, Dragon Age: The Veilguard était bien un jeu solo lors de ses premières étapes de développement. Cependant, en voyant le succès de jeux-services comme Destiny et Overwatch, EA aurait imposé à BioWare de transformer complètement le gameplay du jeu pour s'adapter à ce marché.
Dans un premier temps, BioWare a mis de côté Dragon Age pour se consacrer au développement d'Anthem
, qui a lui aussi été assez compliqué. Mais cette seule franchise ne suffisait pas pour profiter de la tendance du jeu-service
. En 2017, deux ans après le lancement du projet, le directeur créatif Mike Laidlaw annonce la nouvelle à l'équipe de développement, puis démissionne dans la foulée.
L'échec d'Anthem pris comme exemple pour sauver Dragon Age: The Veilguard
Suite à ce remaniement, BioWare fait face à une mauvaise nouvelle : Anthem est un échec. En interne, les équipes redoutent alors un scénario similaire pour Dragon Age: The Veilguard.
Celui qui est connu comme le projet Morrison est alors surnommé en interne « Anthem avec des dragons ».
En 2020, trois ans après le changement décidé par Mike Laidlaw, les développeurs transforment une nouvelle fois le gameplay du titre pour le faire passer d'un jeu-service multijoueur à une aventure solo axée sur la narration. S'il connaîtra d'autres soucis de développement, notamment à cause de la pandémie, Dragon Age: The Veilguard a de nombreuses histoires secrètes à nous raconter !
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