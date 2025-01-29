DOOM: The Dark Ages prévu sur Nintendo Switch 2 ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 janvier 2025 à 09h45
Une fuite d'informations suggère que DOOM: The Dark Ages arriverait dans les prochains mois sur Switch 2, rendant la dernière trilogie disponible sur les consoles de Nintendo.
DOOM: The Dark Ages prévu sur Nintendo Switch 2 ?
DOOM: The Dark Ages est l'une des sorties les plus attendues du printemps 2025. Prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, il sera disponible dès le 15 mai prochain et a droit à plusieurs éditions riches en contenus additionnels.

Voir ce type de jeu être proposé sur les machines les plus performantes n'a rien d'étonnant en soi, surtout au vu des configurations minimales requises pour les joueurs PC. De fait, il semble improbable de voir arriver le Doom Slayer sur les consoles Nintendo. Mais une fuite laisse présager du contraire.

DOOM: The Dark Ages intégré au catalogue de lancement de la console ?

Un leak partagé sur la page Reddit r/GamingLeaksAndRumours indique que DOOM: The Dark Ages serait bel et bien prévu sur Nintendo Switch. Mais le plus étonnant est que ce nouveau jeu ne sortirait pas sur la console actuelle, mais sur la Switch 2. Cependant, la nouvelle n'aurait pas été confirmée par Microsoft pour une raison. Plusieurs utilisateurs suggèrent que les développeurs ont besoin de l'accord de Nintendo pour partager des informations liées à leurs consoles

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Or, le Nintendo Direct du 2 avril doit donner tous les détails de la Nintendo Switch 2, y compris sa date de sortie et les titres à venir. La firme japonaise pourrait donc profiter de l'événement pour confirmer ou non cette fuite. Dans la foulée, cet ajout viendrait officiellement compléter la trilogie DOOM de 2016 car les deux premiers jeux sont déjà disponibles sur la Switch. D'ailleurs, il ne s'agirait pas du seul nom provenant des studios de Microsoft et de PlayStation à figurer dans le catalogue de la Nintendo Switch 2.

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En plus de DOOM: The Dark Ages, des rumeurs annoncent la sortie d'Halo: The Master Chief Collection et de Gears of War sur la petite sœur de la Switch. Mais est-ce que celles-ci sont vraies et est-ce que DOOM figurera dans la liste des jeux de lancement ? Réponse le 2 avril prochain !
Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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