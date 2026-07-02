DOOM: The Dark Ages : La durée de vie de l'extension Revelations partagée

id Software a précisé la durée de vie de l'extension Revelations, arrivant très prochainement sur DOOM: The Dark Ages.

Comme vous le savez probablement déjà, id Software a prévu une extension, baptisée Revelations, pour DOOM: The Dark Ages, qui a été annoncée lors de l'événement Xbox Games Showcase de juin 2026. Il y a peu de temps, les développeurs ont donné une estimation à propos de la durée de vie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages.

Une durée de vie très correcte pour l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages

C'est au micro des journalistes d'IGN que le directeur de DOOM: The Dark Ages, Hugo Martin, a apporté de plus amples précisions concernant l'extension Revelations. Lors de cet échange, Hugo Martin a notamment évoqué une nouvelle arme disponible dans ladite extension, soit Chain Spear, qui sera requise pour le endgame de Revelations. À ce sujet, le directeur du jeu a indiqué que le contenu endgame de Revelations correspond à environ « 40 % de ce DLC d'une durée de 10-12 heures ».

Dès lors, les joueurs et les joueuses qui ont prévu de parcourir l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages peuvent s'attendre à 10-12 heures de jeu. Une durée de vie relativement satisfaisante pour une extension. Rappelons, d'ailleurs, que terminer le jeu de base demande entre 15 et 25 heures, en fonction de vos objectifs (finir à 100 % ou non).

Ce que nous savons sur l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages

Devant sortir le 7 juillet 2026, l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages proposera un « chapitre brutal de la saga du Slayer ». Le personnage se retrouve, dès lors, dans un purgatoire, où il devra affronter « des vérités perturbantes à l'aide d'un mystérieux allié ». Évidemment, le périple sera jonché d'ennemis, dont de nouveaux démons. La sortie de l'extension Revelations, qui ajoute également une nouvelle arme, marquera l'arrivée de Morgue 3.0 sur DOOM: The Dark Ages.

Doom: The Dark Ages Revelations, the upcoming campaign DLC, should please fans of Doom Eternal.



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Rappelons, en guise de conclusion, que DOOM: The Dark Ages, qui est sorti le 15 mai 2025, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.