DOOM : Un nouveau jeu serait en développement, malgré les licenciements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juillet 2026 à 14h40
Il semblerait qu'id Software, qui a été touché par de nombreux licenciements, travaille déjà sur un nouveau jeu DOOM.
DOOM : Un nouveau jeu serait en développement, malgré les licenciements

Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement id Software a été grandement touché par le plan de restructuration de XBOX, qui ne cesse de faire couler de l'encre depuis quelques jours. Pour autant, id Software serait déjà en train de réfléchir à un nouveau jeu DOOM.

Un nouveau jeu DOOM serait en préparation

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En effet, d'après de récentes informations partagées par Tom Warren de The Verge sur Twitter/X, les licenciements n'auraient pas « transformé id [Software] en un simple studio de support ». D'ailleurs, selon Tom Warren, id Software plancherait déjà sur l'avenir de la licence DOOM, et plus précisément sur un nouveau jeu : « Au contraire, ils en sont désormais aux premières étapes du développement d'un nouveau jeu Doom ». 

De ce fait, malgré la vague de licenciements qui a été importante pour le studio, id Software regarde déjà vers l'horizon et avait, d'ailleurs, fait une déclaration plutôt rassurante sur Twitter/X. Le studio avait notamment déclaré :

Nous disposons toujours de l'équipe nécessaire pour créer les jeux et les technologiques qui font notre réputation. Notre équipe compte aujourd'hui à peu près le même nombre de membres qu'à l'époque où nous avons développé DOOM (2016). Nous avons toujours fonctionné selon une structure horizontale où chacun est un créateur, et nous resterons fidèles à cette philosophie à l'avenir.

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Pour autant, il va très certainement falloir faire preuve de patience avant d'en savoir plus à propos de ce potentiel nouveau jeu DOOM, qui serait en préparation chez id Software et qui n'a pas encore été officialisé. Tom Warren précise bien que le studio n'en serait qu'« aux premières étapes du développement ». Affaire à suivre, donc...

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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