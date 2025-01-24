DOOM: The Dark Ages : Différentes éditions, précommande et prix

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 janvier 2025 à 16h58
Retrouvez le détail des différentes éditions de DOOM: The Dark Ages, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt à partir à la chasse aux démons.
DOOM: The Dark Ages : Différentes éditions, précommande et prix
Lors du Xbox Developer Direct du 23 janvier, les fidèles du Doom Slayer ont enfin eu l'information qu'ils attendaient le plus : la date de sortie de DOOM: The Dark Ages. Prévu sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, le titre sera disponible à partir du 15 mai 2025. Pour les plus impatients, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Le jeu sera proposé en 3 versions différentes : Standard, Premium et Collector.

Mais que ce soit pour profiter des goodies physiques ou pour offrir à votre personnage une apparence inédite, le choix de l'édition est crucial, notamment pour savoir si vous allez débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires demandés par rapport à la version de base. Afin de vous aider à faire votre choix, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.

Différentes éditions de DOOM: The Dark Ages

Avantages Standard Premium Collector
DOOM: The Dark Ages (Jeu de base / Version Xbox Game Pass) Oui Oui Oui
Jusqu'à 2 jours d'accès anticipé au titre Non Oui Oui
DLC de campagne Non Oui Oui
Artwork et bande-son numériques Non Oui Oui
Pack d'apparence Divinity Non Oui Oui
Statue de 30cm en PVC à l'effigie du DOOM Slayer Non Non Oui
Réplique de la carte d'accès rouge en métal Non Non Oui
Boîtier steelbook Non Non Oui

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront l'apparence Void pour le Doom Slayer, qu'ils optent pour la version de base, l'édition Premium ou l'édition Collector.

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À noter que si les joueurs ont déjà précommandé la version de base de DOOM: The Dark Ages et qu'ils souhaitent profiter des bonus de la version Premium, une mise à jour est également proposée à l'achat au prix de 34,99 €. Cependant, il est impératif d'avoir précommandé l'édition standard du jeu sur PC ou sur consoles Xbox Series pour en bénéficier.

Prix des différentes éditions de DOOM: The Dark Ages

Le prix de vente des éditions de DOOM: The Dark Ages suivent la logique du marché actuel. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 79,99 €
    • PlayStation et Xbox → 79,99 €
  • Édition Premium
    • PC → 109,99 €
    • PlayStation et Xbox → 109,99 €
  • Édition Collector 
    • PC → 209,99 €
    • PlayStation et Xbox → 209,99 €
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Où précommander DOOM: The Dark Ages ?

DOOM: The Dark Ages peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
 
 
 
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  • PC
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    • Édition Premium → 29,69 € au lieu de 110 €, soit 73 % de réduction.
Miniature vidéo

La sortie de DOOM: The Dark Ages est programmée pour le 15 mai 2025, avec un accès anticipé disponible dès le 13 mai pour les personnes ayant commandé la version Premium ou Collector du titre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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