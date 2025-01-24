DOOM: The Dark Ages : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit DOOM: The Dark Ages.
Après de longues années d'attente, la saga DOOM se prépare à revenir sur le devant de la scène avec DOOM: The Dark Ages
. Pour l'occasion, les développeurs vont nous transporter dans une guerre épique contre l'Enfer avec en toile de fond une terre moyenâgeuse en proie au chaos.
De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner DOOM: The Dark Ages
.
Configurations PC DOOM: The Dark Ages
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de DOOM: The Dark Ages, sachez que ce dernier ne sera pas clairement adapté à toutes les machines. Tout comme ce fut le cas avec Indiana Jones et le Cercle Ancien
, la technologie raytracing et 16 Go de RAM sont obligatoires pour lancer le jeu, y compris dans la résolution la plus basse.
L'arrêt de Windows 10 en version 32 bits, impose également de posséder une version 64 bits de l'ancien système d'exploitation ou Windows 11, ainsi que suffisamment d'espace libre sur votre disque dur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de DOOM: The Dark Ages
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit
- Mémoire vive → 16 Go de RAM
- Processeur → Intel Core I7-10700k ou supérieur / AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur
- Carte graphique → NVIDIA RTX 2060 SUPER ou supérieur / AMD RX 6600 ou supérieur
- Espace disque → 100 Go d'espace disponible
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit
- Mémoire vive → 32 Go de RAM
- Processeur → Intel Core I7-12700k ou supérieur / AMD Ryzen 7 5700X ou supérieur
- Carte graphique → NVIDIA RTX 3080 ou supérieur / AMD RX 6800 ou supérieur
- Stockage → 100 Go d'espace disponible
Ultra
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit
- Mémoire vive → 32 Go de RAM
- Processeur → Intel Core I7-12700k ou supérieur / AMD Ryzen 7 5700X ou supérieur
- Carte graphique → NVIDIA RTX 4080 ou supérieur / AMD RX 7900XT ou supérieur
- Stockage → 100 Go d'espace disponible
Pour conclure, rappelons que DOOM: The Dark Ages sera un préquel qui se déroulera avant les événements du jeu sorti en 2016. Le titre sera disponible sur PC dès le 15 mai 2025
, mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series.
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