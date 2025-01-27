Nintendo Switch 2 : Des titres Xbox viendront s'ajouter au catalogue

Alors que les informations sur les jeux disponibles au lancement de la Nintendo Switch 2 sont peu nombreuses, Phil Spencer a confirmé l'arrivée de jeux Xbox sur la console portable.
Pour de nombreux joueurs, le 2 avril 2025 sera un jour déterminant. En effet, c'est à cette date que les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2 ainsi que son catalogue de lancement seront enfin connus. Depuis la révélation de la console, les spéculations se multiplient. Toutefois, une rumeur persistante vient officiellement d'être confirmée par un grand nom du jeu vidéo.
Xbox désireux de travailler main dans la main avec Nintendo pour la Switch 2
Lorsque cette rumeur avait été partagée, elle avait beaucoup fait réagir la communauté. Pouvoir faire tourner des jeux Xbox sur une console portable implique de posséder une puissance au moins similaire à celle d'une console de salon. Ce détail devra être confirmé lors du Nintendo Direct du 2 avril, d'autant que de nombreuses personnes évoquent des performances similaires à celles d'une PS4 Pro tenant dans la main.
La question fait encore débat, mais pour ce qui est de la présence des jeux Xbox chez la petite dernière de Nintendo, elle est bien confirmée. Phil Spencer a avoué au micro du podcast Gamertag Radio que des jeux Xbox seraient bien disponibles sur la petite sœur de la Switch
. Il précise également avoir contacté le président de Nintendo dans les heures suivant la révélation de la Nintendo Switch 2 pour le féliciter.
Enfin, il a rappelé à Shuntaro Furukawa que Xbox avait hâte d'accompagner la console en proposant plusieurs de ses titres sur cartouche.
Cependant, aucun nom n'a encore rejoint le catalogue de lancement de la console. Néanmoins, Phil Spencer avait déjà indiqué que Starfield
ne resterait probablement pas une exclusivité Xbox. Cela peut laisser sous-entendre une sortie sur la console de Nintendo.
De son côté, l'insider NateTheHate a reçu des informations mentionnant l'arrivée de jeux comme Halo: The Master Chief Collection, Gears of War, Fallout 4, Diablo 4 et d'autres jeux.
Toutefois, elles doivent être considérées comme des rumeurs jusqu'à une confirmation officielle de la part de Nintendo.
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