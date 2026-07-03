DOOM: The Dark Ages : Heure de sortie de l'extension Revelations en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juillet 2026 à 15h35
Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages en France, sur consoles et sur PC, afin d'être prêt pour son arrivée.
DOOM: The Dark Ages : Heure de sortie de l'extension Revelations en France sur PC et consoles

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que DOOM: The Dark Ages va s'offrir une extension, baptisée Revelations, au début du mois de juillet 2026. D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous partageons l'heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages en France, notamment sur consoles et PC.

Heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages en France sur consoles et PC

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Avant tout, rappelons que l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages se rendra disponible le 7 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons l'heure de lancement de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages.

Ainsi, d'après les informations dévoilées, l'heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages est fixée à 18h (heure française), le 7 juillet 2026. Cet horaire s'applique à tous les joueurs et les joueuses, et ce, peu importe la plateforme de jeu sélectionnée. Dès lors, tout le monde pourra découvrir ce contenu additionnel en même temps.

Quel est le prix de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages ?

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D'après les détails donnés par Bethesda, notamment sur le site officiel, l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages sera vendue à 19,99 €. Les joueurs et les joueuses qui ont acheté l'édition Premium du titre ont accès audit contenu additionnel, qui devrait proposer une durée de vie plutôt correcte, sans frais supplémentaires.

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Rendez-vous donc le 7 juillet 2026 en début de soirée pour découvrir l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages. Pour rappel, le titre, qui figure dans le catalogue du Game Pass, est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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