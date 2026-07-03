DOOM: The Dark Ages : Heure de sortie de l'extension Revelations en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages en France, sur consoles et sur PC, afin d'être prêt pour son arrivée.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que DOOM: The Dark Ages va s'offrir une extension, baptisée Revelations, au début du mois de juillet 2026. D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous partageons l'heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages en France, notamment sur consoles et PC.

Heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages en France sur consoles et PC

Avant tout, rappelons que l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages se rendra disponible le 7 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons l'heure de lancement de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages.

Ainsi, d'après les informations dévoilées, l'heure de sortie de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages est fixée à 18h (heure française), le 7 juillet 2026. Cet horaire s'applique à tous les joueurs et les joueuses, et ce, peu importe la plateforme de jeu sélectionnée. Dès lors, tout le monde pourra découvrir ce contenu additionnel en même temps.

DOOM: The Dark Ages | Revelations Global Release Times pic.twitter.com/mgSyscJcis — DOOM (@DOOM) July 3, 2026

Quel est le prix de l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages ?

D'après les détails donnés par Bethesda, notamment sur le site officiel, l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages sera vendue à 19,99 €. Les joueurs et les joueuses qui ont acheté l'édition Premium du titre ont accès audit contenu additionnel, qui devrait proposer une durée de vie plutôt correcte, sans frais supplémentaires.

Rendez-vous donc le 7 juillet 2026 en début de soirée pour découvrir l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages. Pour rappel, le titre, qui figure dans le catalogue du Game Pass, est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.