ZeniMax Media et ses plus grosses franchises impactés par le plan de restructuration d'Xbox

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 juillet 2026 à 16h30
Le plan de restructuration annoncé par Xbox concerne tous ses studios, notamment ceux sous l'égide de ZeniMax. Un rapport suggère que les équipes vont désormais concentrer leurs efforts sur certaines franchises, notamment DOOM et Fallout.
ZeniMax Media et ses plus grosses franchises impactés par le plan de restructuration d'Xbox

Xbox vient d'annoncer un plan de restructuration de grande ampleur causant une séparation avec plusieurs studios et des milliers de licenciements. De manière plus générale, la firme à la croix verte va revoir ses priorités sur les licences de ses studios afin de faire des économies. L'un des noms évoqués est ZeniMax Media. 

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Si un rapport suggère que les développeurs doivent adapter leurs plans pour les prochaines mises à jour de The Elder Scrolls Online, tous les studios placés sous l'égide de ZeniMax (à savoir Bethesda, id Software, MachineGames et ZeniMax Online Studios) seraient concernés par de tels plans. 

Des efforts concentrés sur 4 licences fortes de ZeniMax Media

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D'après certaines informations relayées par Bloomberg, ZeniMax devrait concentrer ses efforts sur 4 franchises majeures : The Elder Scrolls, DOOM, Fallout et Wolfenstein. Même s'il s'agit de bruits de couloir, celles-ci semblent fondées car plusieurs de ces noms ont fait a une de l'actualité ces derniers jours. 

Le premier exemple est DOOM: The Dark Ages, dont l'extension Revelations est disponible depuis le 7 juillet. Très rapidement, la licence Wolfenstien a aussi été évoquée, avec le rappel de la production de la série live action et la possible confirmation d'un troisième opus. Quant à The Elder Scrolls, le sixième jeu est toujours en cours de développement et est particulièrement attendu par la communauté. 

Starfield absent de cette liste 

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Si la nouvelle va rassurer les admirateurs de ces différentes franchises, un nom ne figure pas dans la liste : Starfield. La licence la plus récente est dans la tourmente depuis quelques mois, malgré l'arrivée de l'extension Terran Armada qui accompagnait le lancement sur PS5. Est-ce que cela signifie que Microsoft et Xbox souhaitent mettre de côté cet univers pendant quelques temps ? Le mystère reste entier et il faudra attendre des déclarations officielles pour en savoir plus. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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