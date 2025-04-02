Donkey Kong Bananza officiellement annoncé sur Switch 2 : Le gorille revient dans un nouveau jeu de plateforme 3D après 26 ans d'attente



le 02 avril 2025 à 17h41 Publié par Corentin Rimbert le 02 avril 2025 à 17h41

Nintendo a enfin dévoilé Donkey Kong Bananza lors de son récent Direct consacré à la Switch 2. Prévu pour juillet prochain, ce nouveau titre signe le grand retour de Donkey Kong dans un jeu de plateforme entièrement en 3D, seulement le deuxième du genre dans les 44 ans d'existence du célèbre personnage.