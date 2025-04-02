Donkey Kong Bananza officiellement annoncé sur Switch 2 : Le gorille revient dans un nouveau jeu de plateforme 3D après 26 ans d'attente

Nintendo a enfin dévoilé Donkey Kong Bananza lors de son récent Direct consacré à la Switch 2. Prévu pour juillet prochain, ce nouveau titre signe le grand retour de Donkey Kong dans un jeu de plateforme entièrement en 3D, seulement le deuxième du genre dans les 44 ans d'existence du célèbre personnage.
Le Nintendo Direct dédié à la Switch 2 s'est conclu en beauté avec la révélation très attendue de Donkey Kong Bananza
. Très coloré et proposant un univers visuellement éclatant, le jeu marque un véritable tournant pour la série en réintroduisant Donkey Kong dans une aventure 3D ambitieuse
, plus de deux décennies après le légendaire Donkey Kong 64 sorti en 1999.
Un univers coloré et entièrement destructible
La bande-annonce du jeu met en avant un univers aux couleurs vives, accompagné d'un nouveau design du héros, fidèle à son look récent, quoique controversé auprès des fans historiques. Mais au-delà de cette refonte visuelle, c'est surtout la liberté totale du gameplay qui impressionne
. Donkey Kong
évoluera ainsi dans des environnements ouverts immenses, où il sera possible :
- De grimper librement sur presque tous les éléments du décor.
- De creuser et détruire le monde à la manière d'un Minecraft, grâce à la puissance accrue de la Nintendo Switch 2.
- De profiter d'une liberté sans précédent dans l'exploration et l'interaction avec les niveaux, offrant une expérience réellement immersive et dynamique.
Kouchi Kawamoto, producteur sur Switch 2, explique que la puissance technique de la nouvelle console permettra « de ressentir toute l'excitation de détruire librement tout ce que vous voyez à l'écran, sans restrictions
».
Un retour très attendu depuis Donkey Kong 64
Donkey Kong Bananza marque ainsi une étape importante dans l'histoire du personnage, dont la dernière apparition dans un jeu de plateforme 3D remonte à près de 26 ans avec Donkey Kong 64. Depuis cette époque, les aventures de DK avaient été principalement limitées à des jeux de plateforme 2D ou à des apparitions secondaires dans d'autres titres Nintendo.
Ce retour en grande pompe dans une aventure aussi ambitieuse témoigne de la volonté de Nintendo de remettre sur le devant de la scène le personnage emblématique qui a tant contribué à son succès dans les années 1980.
Un lancement majeur pour la Nintendo Switch 2
Prévu pour sortir dès le 17 juillet 2025
, Donkey Kong Bananza s'inscrit comme l'une des exclusivités majeures accompagnant les débuts de la Nintendo Switch 2, qui sortira elle le 5 juin. Ce jeu fait partie des nombreuses annonces réalisées par Nintendo lors de ce Direct
, confirmant ainsi un line-up particulièrement solide pour la nouvelle console. Cette sortie est une excellente nouvelle pour les joueurs nostalgiques autant que pour les nouveaux venus, prouvant que Nintendo compte bien offrir des expériences riches et innovantes dès la première année de sa prochaine génération de consoles. De nombreux portages ont également été annoncés
.
commentaire (0)