Donkey Kong : Le célèbre Crache-Coco recréé par un passionné et il peut vraiment tirer des noix de coco

Arme légendaire dans les jeux Donkey Kong, le pistolet à noix de coco ou Crache-Coco n'était jamais sorti hors de l'écran. Mais un créateur passionné a imaginé une réplique plus vraie que nature.

Le jeu vidéo regorge d'armes cultes et chaque joueur a une histoire ou un souvenir associé à au moins l'une d'entre elles. Certains vous parleront alors de la Gunblade de Final Fantasy VIII, de Monado dans Xenoblade Chronicles, du BGF 9000 de DOOM ou encore de l'UMP45 silencieux de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Chez Nintendo, les armes les plus emblématiques et les plus redoutées proviennent de Mario Kart, des jeux Zelda ou Metroid. Mais Donkey Kong a aussi un petit arsenal avec notamment le Crache-Coco (ou Coconut Gun dans la langue de Shakespeare). S'il n'est pas présent dans Donkey Kong Bananza, certains ne l'ont pas oublié et surtout pas No Bitrate.

D'une simple bûche à l'une des armes les plus insolites de toute la Nintendo 64

Cette chaîne YouTube n'avait pas publié de contenu depuis le 15 mai 2025, mais elle a fait parler d'elle le 13 juin 2026. C'est à cette date qu'une nouvelle vidéo a été postée dans laquelle son créateur se lance le défi de créer une réplique du pistolet à noix de coco vu pour la première fois dans Donkey Kong 64. Mais il s'est ajouté une contrainte de taille : rendre l'arme fonctionnelle.

Cependant, si vous avez déjà vu le Crache-Coco, vous savez qu'il ressemble davantage à une bûche capable de lancer des fruits qu'à une arme à feu conventionnelle. Cependant, No Bitrate a voulu créer l'arme la plus fidèle possible et a donc choisi de fabriquer une arme en bois. Cette caractéristique fait que les premiers essais sont peu concluants et impliquent de faire brûler une mèche et de s'éloigner en cas d'explosion du bois.

Le Crache-Coco de Donkey Kong : brut en apparence, redoutable à l'utilisation

La vidéo détaille le processus de fabrication du Crache-Coco, l'ensemble des tests réalisés pour le rendre opérationnel mais aussi les dégâts engendrés sur des mannequins balistiques.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est aussi effrayant que convaincant. Petit spoiler pour les plus curieux : sachez qu'une noix de coco lancée grâce à cette arme peut être très dangereuse pour la tête !