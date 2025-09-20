Donkey Kong Bananza : « Île de DK et Course aux Émeraudes » vaut-il vraiment le détour ?

Un retour sur l'île la plus célèbre de la jungle, un mode à objectifs qui bouscule la formule et une question simple : ce DLC mérite-t-il votre temps et votre argent ? Le dernier contenu additionnel de Donkey Kong Bananza propose deux promesses claires : raviver la nostalgie avec l'Île de DK et relancer la boucle de jeu avec la Course aux Émeraudes. Après plusieurs sessions, voici un avis franc, pensé pour celles et ceux qui hésitent encore à sauter le pas.

Préambule

Ce que propose concrètement le DLC

Retour sur l'Île de DK

La Course aux Émeraudes, une vraie bonne idée ?

































Annoncé lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 et disponible le jour même, le contenu additionnel payant « Île de DK et Course aux Émeraudes » fait suite de la sortie remarquée de, et ajoute deux éléments bien distincts. D'un côté, une nouvelle zone à explorer,Ce dernier a pour but d'enchaîner les objectifs à un rythme soutenu, centré sur la collecte d'émeraudes et des récompenses cosmétiques qui se veulent suffisamment intéressantes pour recommencer. De son côté, l'Île de DK joue davantage la carte de la balade,. Un terrain familier et plaisant, conçu pour prolonger l'expérience du jeu principal. Toutefois, qu'en est-il vraiment ?se présente comme un espace à visiter rempli de clins d'œil à la série et d'éléments décoratifs à débloquer grâce aux rondelles de banane et auprès du perroquet central de l'île, Squawks. Laajoute une boucle de jeu inspirée du style roguelike où l'on récupère des émeraudes en chaînes, remplit des objectifs et engrange des bonus avant de repartir plus fort. L'intention est claire, offrir une rejouabilité accessible tout en restant fidèle au gameplay fondé sur la fluidité des déplacements et la destruction.Il faut reconnaître quen'est pas la licence la plus forte au sein de notre rédaction et nous n'avons sans doute pas repéré tous les clins d'œil nostalgiques ni les personnages emblématiques que les fans connaissent par cœur. Néanmoinsdès les premiers instants, telle une carte postale immersive. Laet le jeu avaient déjà impressionné par la qualité graphique et la destruction des environnements, et ici l'île est sublimée par ces effets visuels et le panorama enchanteur.On peut toutefois lui reprocherou d'enjeux ludiques marquants, ce qui la rend beaucoup plus décorative que véritablement interactive. Les activités proposées pour récupérer de l'argent semblent anecdotiques si vous avez déjà terminé le jeu principal, d'autant que lesfacilitent largement la collecte d'or et réduisent l'intérêt de ces niveaux.La direction artistique reste une vraie réussite, les références à l'univers DK sont omniprésentes et l'exploration conserve un charme indéniable. Pourtant, la dimension ludique demeure limitée et l'île donne davantage l'impression d'unque d'un terrain de jeu surprenant et varié. Enfin, il est intéressant de noter que si vous n'avez pas encore terminé l'histoire principale, l'accès à l'Île de DK se fait en parlant à Squawks, situé dans la strate du Rhinodrome.Une fois l'histoire terminée, vous pouvez rejoindre l'Île de DK en utilisant un, disponible après avoir discuté avec n'importe quel doyen au sujet de la « répétition de Bananza ».Si la découverte de l'Île apporte un parfum de nostalgie agréable, il faut tout de même admettre qu'àle contenu additionnel, la question du rapport qualité-prix revient vite sur la table. Pour enrichir l'expérience, Nintendo a choisi d'introduire une activité inédite qui se distingue nettement du jeu de base. Lane cherche plus à accumuler de l'or mais à récolter des émeraudes. Le ton se veut moins sombre et destructeur, et notre duo accepte sans hésiter de donner un coup de main pour vider les strates de ces précieuses gemmes. Ce petit twist scénaristique apporte une touche plus légère et amusante à l'ensemble.Notez que Le mode course aux émeraudes est seulement accessible en allant voirsur l'île de DK après avoir terminé l'histoire principale et eu une conversation avec n'importe quel doyen à propos de la «».Dans la pratique, le moderepose sur des manches courtes où il faut remplir un quota de gemmes, compléter des objectifs secondaires et récupérer des compétences perdues au fil de la progression. Le rythme est soutenu, la lisibilité claire et la synergie entre mobilité et mécanique façon casse-briques fonctionne parfaitement. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, augmentant le nombre de manches et ajoutant des handicaps. La plupart du temps, vous perdez l'ensemble de vos transformations et compétences, qu'il faudra retrouver en dénichant desou desLe jeu prend soin de réexpliquer régulièrement les mécaniques, ce qui rend le mode accessible même à celles et ceux qui n'y reviennent pas tous les jours. La rejouabilité est bien réelle et pousse à optimiser ses runs,. Les positions des bananes ou des fossiles ne changent pas et les objectifs finissent par se répéter. Une fois le principe assimilé, on se retrouve à chercher le meilleur chemin et à tester ses réflexes dans une logique proche duLes premières parties sont rafraîchissantes car elles déclinent tout ce que l'on a aimé dans Bananza sous une forme plus nerveuse, légèrement teintée de roguelike. Le potentiel est là, mais il n'est pas poussé au-delà du divertissement immédiat.. Mis à part l'Île de DK, les missions se déroulent sur des strates déjà parcourues de nombreuses fois.De fait, les joueurs complétionnistes connaissent ces environnements par cœur, ce qui réduit la surprise et l'envie de prolonger l'expérience. Quant aux récompenses, elles sont plaisantes mais pas déterminantes. On débloque des, desou encore desqui servent à activer des statues sur l'Île de DK. Un clin d'œil charmant, surtout quand on s'amuse à les frapper pour les envoyer valser, mais cela reste anecdotique pour un public plus distant de la licence. Ce mode a donc le mérite de varier le gameplay et d'offrir une activité compétitive légère, mais son intérêt à long terme reste limité.