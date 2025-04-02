Switch 2 : Tous les portages officialisés lors du Nintendo Direct

De nombreux portages ont été annoncés pour la Nintendo Switch 2, dont un GOTY. Retrouvez toutes les annonces dans notre article.
La Nintendo Switch 2 s'est officiellement révélée ce 2 avril, par le biais d'une présentation relativement longue. En plus du prix, de la date de sortie et de différentes informations techniques
, notamment en nous promettant les 120 FPS, de nombreux portages ont été annoncés.
Jusqu'alors boudés par la Switch, de nombreux jeux qui nous ont marqué ces dernières années seront disponibles pour la Nintendo Switch 2
, lors de la sortie ou plus tard. Cette présentation a été riche en rebondissements, avec une pléthore d'annonces concernant des portages, de jeux déjà sortis ou à venir, qui s'inviteront sur la Nintendo Switch 2, dont certains ont regroupé des dizaines de millions de joueurs.
Liste non exhaustive des portages sur Switch 2
Elden Ring
, Cyberpunk 2077, Hades 2, Hogwarts Legacy... Les annonces sont très nombreuses et vont ravir les joueurs. Pour donner envie au public d'acheter cette nouvelle console, la société japonaise a mis les bouchées doubles, en s'offrant des dizaines de portages attendus.
Voici une liste non exhaustive de tous les portages qui ont été annoncés durant cette présentation :
- Elden Ring
- Hades 2
- Split Fiction
- Hogwarts Legacy
- Street Fighter 6
- Daemon X Machina Titanic Scion
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4
- Hitman World of Assassination
- Le futur jeu James Bond, Project 007
- Bravely Default Flying Fairy
- Yakuza 0
- Borderlands 4
- WW2K et NBA 2K
- Enter the Gungeon 2
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Two Point Museum
- Wild Hearts S
- Star Wars Outlaws
- Fortnite
Il y a fort à parier que d'autres jeux arrivent sur Nintendo Switch au lancement, ou plus tard. En attendant, rappelons que la Switch 2 arrivera le 5 juin, pour le prix de 469,99 €.
commentaire (0)