Donkey Kong Bananza s'offre un DLC avec DK Island et un mode roguelike, disponible dès aujourd'hui

Nintendo surprend ses fans avec une extension pour Donkey Kong Bananza comprenant l'île emblématique de DK, qui devient enfin jouable, accompagnée d'un mode roguelike inédit baptisé Emerald Rush.

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Bienvenue sur DK Island

Course aux émeraudes, un mode roguelike inédit

Disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2

Sorti en juillet dernier,s'est rapidement imposé comme l'un des jeux les plus marquants de la Nintendo Switch 2. Mais un regret subsistait, celui de l'impossibilité d'explorer. Nintendo corrige le tir avec un DLC fraîchement annoncé lors du Nintendo Direct, disponible dès aujourd'hui.Ce contenu additionnel introduit, une nouvelle carte qui permet de découvrir le foyer du célèbre gorille. Les joueurs pourront y croiser Diddy, Dixie et Cranky Kong, mais aussi visiter la maison de Donkey Kong.Mais la grande nouveauté de cette extension est, un mode roguelike oùengage Donkey Kong pour récolter des émeraudes. Chaque run propose des défis variés, comme éliminer des ennemis précis ou briser des gisements spécifiques.Pendant ses explorations, Donkey Kong peut trouver des. Ces perks se cumulent au fil des runs et renforcent les capacités du héros. Le mode s'intègre aussi aux autres zones du jeu, au-delà de DK Island, pour diversifier les sessions.Compléter des runs réussis permet de débloquer, ainsi que desà placer sur DK Island. De quoi personnaliser davantage l'expérience.Le DLCest payant et sort dès aujourd'hui, pour la somme de 19,99 €. En parallèle,est également mise en ligne.