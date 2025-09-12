Donkey Kong Bananza s'offre un DLC avec DK Island et un mode roguelike, disponible dès aujourd'hui

Nintendo surprend ses fans avec une extension pour Donkey Kong Bananza comprenant l'île emblématique de DK, qui devient enfin jouable, accompagnée d'un mode roguelike inédit baptisé Emerald Rush.
Sorti en juillet dernier, Donkey Kong Bananza
s'est rapidement imposé comme l'un des jeux les plus marquants de la Nintendo Switch 2. Mais un regret subsistait, celui de l'impossibilité d'explorer l'île de Donkey Kong
. Nintendo corrige le tir avec un DLC fraîchement annoncé lors du Nintendo Direct, disponible dès aujourd'hui.
Bienvenue sur DK Island
Ce contenu additionnel introduit DK Island
, une nouvelle carte qui permet de découvrir le foyer du célèbre gorille. Les joueurs pourront y croiser Diddy, Dixie et Cranky Kong, mais aussi visiter la maison de Donkey Kong.
Course aux émeraudes, un mode roguelike inédit
Mais la grande nouveauté de cette extension est Emerald Rush, francisé en Course aux émeraudes
, un mode roguelike où Void Kong
engage Donkey Kong pour récolter des émeraudes. Chaque run propose des défis variés, comme éliminer des ennemis précis ou briser des gisements spécifiques.
Pendant ses explorations, Donkey Kong peut trouver des fossiles offrant des bonus passifs
. Ces perks se cumulent au fil des runs et renforcent les capacités du héros. Le mode s'intègre aussi aux autres zones du jeu, au-delà de DK Island, pour diversifier les sessions.
Compléter des runs réussis permet de débloquer de nouvelles tenues pour Pauline et Donkey Kong
, ainsi que des statues décoratives
à placer sur DK Island. De quoi personnaliser davantage l'expérience.
Disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2
Le DLC DK Island et Emerald Rush
est payant et sort dès aujourd'hui, pour la somme de 19,99 €. En parallèle, une démo gratuite de Donkey Kong Bananza
est également mise en ligne.
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