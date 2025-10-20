Donkey Kong Bananza : Les événements mensuels, avec des récompenses, arrivent vite

Donkey Kong Bananza va très prochainement se doter de nouveautés, à savoir des événements mensuels, proposant des défis.

Des événements mensuels à destination de Donkey Kong Bananza

Le premier événement mensuel arrive à grand pas sur Donkey Kong Bananza

Une course aux émeraudes spéciale se prépare, avec à la clé des statues d'Enguarde (série Donkey Kong Country) et de Bananza Kong (Donkey Kong Bananza) à remporter ! Cet événement exclusif au DLC Île de DK et Course aux émeraudes aura lieu du 28 octobre à 09:00 au 4 novembre à 08:59. Contrairement aux courses aux émeraudes standard, les éléments habituellement aléatoires comme les compétences obtenues grâce aux rondelles de banadium seront prédéfinis.

Disponible depuis le mois de juillet 2025,s'est offert, il y a très peu de temps, le DLC payant Île de DK et Course aux émeraudes. Et si les joueurs et les joueuses pensaient que cela était terminé, ils se trompaient :En effet, comme annoncé par Nintendo,. Soulignons le fait que ces événements, qui sont à durée limitée, peuvent être parcourus par les joueurs et les joueuses qui possèdent le DLC Île de DK et Course aux émeraudes et qui ont terminé l'histoire principale.Comme vous vous en doutez,, et plus précisément des statues exclusives en jeu,. Ces challenges, qui pourront être recommencés, bouleverseront quelque peu les habitudes de la communauté, notamment en fixant certaines conditions.D'ailleurs, les joueurs et les joueuses n'ont plus beaucoup de temps à attendre car. Celui-ci se terminera le 4 novembre prochain. Sur la page Nintendo eShop du titre, nous pouvons lire les mots suivants :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2.