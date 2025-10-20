Donkey Kong Bananza : Les événements mensuels, avec des récompenses, arrivent vite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 octobre 2025 à 16h53
Donkey Kong Bananza va très prochainement se doter de nouveautés, à savoir des événements mensuels, proposant des défis.
Donkey Kong Bananza : Les événements mensuels, avec des récompenses, arrivent vite
Disponible depuis le mois de juillet 2025, Donkey Kong Bananza s'est offert, il y a très peu de temps, le DLC payant Île de DK et Course aux émeraudes. Et si les joueurs et les joueuses pensaient que cela était terminé, ils se trompaient : Donkey Kong Bananza va, bientôt, se doter d'événements mensuels.

Des événements mensuels à destination de Donkey Kong Bananza

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En effet, comme annoncé par Nintendo, des événements mensuels débarquent prochainement sur Donkey Kong Bananza. Soulignons le fait que ces événements, qui sont à durée limitée, peuvent être parcourus par les joueurs et les joueuses qui possèdent le DLC Île de DK et Course aux émeraudes et qui ont terminé l'histoire principale.

Comme vous vous en doutez, ces événements permettront de récupérer des récompenses, et plus précisément des statues exclusives en jeu, à condition d'avoir relevé le défi spécial Course aux émeraudes proposé. Ces challenges, qui pourront être recommencés, bouleverseront quelque peu les habitudes de la communauté, notamment en fixant certaines conditions. 

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Le premier événement mensuel arrive à grand pas sur Donkey Kong Bananza

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D'ailleurs, les joueurs et les joueuses n'ont plus beaucoup de temps à attendre car le premier événement, baptisé « Rondelles à la pelle », sera lancé le 28 octobre sur Donkey Kong Bananza. Celui-ci se terminera le 4 novembre prochain. Sur la page Nintendo eShop du titre, nous pouvons lire les mots suivants : 
Une course aux émeraudes spéciale se prépare, avec à la clé des statues d'Enguarde (série Donkey Kong Country) et de Bananza Kong (Donkey Kong Bananza) à remporter ! Cet événement exclusif au DLC Île de DK et Course aux émeraudes aura lieu du 28 octobre à 09:00 au 4 novembre à 08:59. Contrairement aux courses aux émeraudes standard, les éléments habituellement aléatoires comme les compétences obtenues grâce aux rondelles de banadium seront prédéfinis.
Rappelons, en guise de conclusion, que Donkey Kong Bananza est disponible sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Zimdan (invité) Le 20/10/2025 à 20:01

Oh trop cool ! Je m'étonne d'ailleurs que peu de gens en parlent c'est l'un des meilleurs jeux de l'année imo