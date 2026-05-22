Donkey Kong va bientôt avoir droit à son propre set LEGO

Après Mario Kart et The Legend of Zelda, c'est au tour de Donkey Kong d'être décliné en petites briques colorées. LEGO a mis en ligne un teaser pour annoncer l'arrivée prochaine du gorille à la cravate rouge.

En quelques années, les licences de Nintendo ont pris de plus en plus de place dans les magasins LEGO. La firme aux petites briques a déjà mis à l'honneur plusieurs héros cultes du jeu vidéo, que ce soit Link avec les sets de l'Arbre-Mojo et de la bataille contre Ganondorf, les nombreux produits Mario Kart ou la récente collection Pokémon.

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Cependant, la sortie de Donkey Kong Bananza couplée à l'aura du plus célèbre des singes du jeu vidéo a inspiré LEGO à créer un set entièrement dédié à Donkey Kong.

Des tonneaux qui roulent à l'infini

Dans une courte vidéo publiée le 22 mai 2026 sur le compte X de Nintendo, d'étranges petits tonneaux faits de petites briques défilent à l'infini avec le message suivant : « There's plenty more where that came from! ». Cette phrase peut être traduite par « Il y en a plein d'autres comme ça qui arrivent ». La vidéo précise également que « Donkey Kong Rolling soon », indiquant que le set dédié au gorille sera disponible prochainement.

There's plenty more where that came from! #LEGODonkeyKong pic.twitter.com/glQTiLpheN — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) May 22, 2026

À l'heure actuelle, aucun visuel n'a encore été partagé et le set n'est pas encore disponible en précommande sur le site de LEGO. Mais les tonneaux pourraient être un indice sur le jeu auquel le set pourrait rendre hommage.

Pas de Donkey Kong Bananza à l'honneur, mais la première apparition du célèbre gorille ?

Même si Donkey Kong Bananza est le jeu le plus récent de la franchise, les tonneaux sont aussi un élément central du jeu Donkey Kong sorti sur Game Boy en 1981. Dans ce classique, Donkey Kong est un antagoniste qui jette des tonneaux sur un charpentier qui souhaite sauver sa bien-aimée. Pour cela, il doit emprunter des échelles et sauter pour éviter les tonneaux qui foncent sur lui.

Sachant que le retrogaming est aussi un thème très populaire chez LEGO (avec la borne d'arcade Pac-Man ou les sets représentant des consoles), cette hypothèse semble probable. Mais il va falloir patienter encore un peu et guetter une annonce officielle pour découvrir la version de Donkey Kong déclinée en petites briques.