Nintendo Switch 2 : Tout savoir sur la nouvelle console de Nintendo (date, prix, jeux...)

Retrouvez toutes les informations à connaître à propos de la Nintendo Switch 2, la nouvelle console hybride de Nintendo, qui est prévue pour cette année 2025.
Comme prévu, en ce mercredi 2 avril 2025, Nintendo a présenté de façon détaillée sa nouvelle console, soit la Nintendo Switch 2
, via un Nintendo Direct, qui a duré une heure environ. Cet événement, qui s'est déroulé dans l'après-midi, nous a ainsi permis d'avoir de nombreuses informations au sujet de la Nintendo Switch 2
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son prix, ses caractéristiques ou encore son line-up de lancement.
Il se peut que vous n'ayez pas pu suivre le Nintendo Direct, c'est pourquoi nous vous proposons un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir sur la Nintendo Switch 2
, afin que vous soyez prêt pour son lancement sur le marché.
Ce qu'il faut savoir au sujet de la Nintendo Switch 2
Date de sortie de la Nintendo Switch 2
C'était une information que les joueurs et les joueuses, fans ou non de Nintendo et de ses jeux, attendaient avec grande impatience : la date de sortie de la Nintendo Switch 2, dans le monde entier, est fixée au 5 juin 2025
. Ainsi, à ce moment-là, il sera possible de se procurer la nouvelle console de Nintendo auprès des revendeurs habituels (si les stocks le permettent, en cas de non-précommande, par exemple).
Date d'ouverture des précommandes pour la Switch 2
Si vous faites partie de celles et ceux qui préfèrent sécuriser leur acquisition de la prochaine et nouvelle console de Nintendo, afin de s'assurer de l'avoir en main dès le premier jour, sachez que les précommandes pour la Nintendo Switch 2 ouvriront le 8 avril 2025
.
Prix de la Nintendo Switch 2
Depuis le premier aperçu de ladite console, qui remonte au mois de janvier 2025, de nombreuses rumeurs ont circulé à propos du prix de vente de la Nintendo Switch 2
. Comme nous pouvions nous y attendre, Nintendo a dévoilé des informations officielles à ce sujet :
- La Nintendo Switch 2 (seule) sera à 469,99 €.
- Le bundle comprenant la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (numérique) sera à 509,99 €.
La Nintendo Switch 2 et ses spécificités
Évidemment, étant donné que la Nintendo Switch 2
succède à la première console hybride de Nintendo, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des améliorations notables d'un point de vue technique mais aussi à quelques nouveautés. Lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, Nintendo les a, d'ailleurs, passé en revue.
Les fonctionnalités de la Switch 2
La Nintendo Switch 2
est dotée de deux Joy-Con 2, dont l'un possède le fameux bouton C, qui a fait couler beaucoup d'encre. Celui-ci offre la possibilité d'ouvrir le chat puisque la Switch 2 possède la fonctionnalité « GameChat »
(également utilisable en mode portable et exigeant un abonnement Online), qui permet de communiquer avec d'autres personnes. Celle-ci fonctionnera également si les utilisateurs ne sont pas sur le même jeu. D'après les informations communiquées, la clarté de la voix sera bonne, et ce, malgré un bruit environnant et une certaine distance avec le dock. Les joueurs et les joueuses qui le souhaitent pourront, en complément, se procurer la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément au lancement de la console).
De plus, la Switch 2 possède la fonctionnalité GameShare
, qui permet de jouer à plusieurs avec un seul jeu sur 3 consoles au maximum. Comprenez par là qu'une personne partage son jeu à d'autres. Cette fonctionnalité peut se faire en local (avec la Switch 1, notamment) et en ligne (avec la Switch 2, seulement).
Les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2
La Nintendo Switch 2
se veut bien plus qu'une simple amélioration de la première console hybride de Nintendo. D'ailleurs, la firme a présenté les caractéristiques techniques de la Switch 2
lors du Nintendo Direct :
- Écran plus large (7,9 pouces contre 6,2 pouces pour la première Switch).
- Affichage haute définition (1080p).
- Expérience de jeu jusqu'à 120 images par secondes.
- Écran LCD aux couleurs intenses.
- Joy-Con 2 avec fixation magnétique.
- Boutons SL et SR plus grands, pour un meilleur confort et contrôle.
- Joysticks gauche et droit plus gros.
- Jeu à la souris avec les deux Joy-Con 2 (pour les jeux compatibles).
- Hauts parleurs améliorés.
- Micro intégré (notamment pour la fonctionnalité GameChat).
- Son 3D (pour les jeux compatibles).
- Support large et solide pour poser la Switch 2 sur une surface et profiter d'un angle généreux.
- Deux ports USB-C sur la console (en haut et en bas).
- Mémoire interne de 256 Go (huit fois plus que la Switch 1).
- Nouvelle station/dock, qui est compatible 4K et HDR.
- Ventilateur intégré, pour refroidir la console et assurer des performances stables.
Les jeux sur la Nintendo Switch 2
Le line-up de lancement de la Switch 2
Pour le line-up de lancement de la Nintendo Switch 2
, Nintendo a prévu une belle sélection de titres, qui raviront à coup sûr les joueurs et les joueuses. Ainsi, à la sortie de la Nintendo Switch 2, les jeux suivants se rendront disponibles sur la nouvelle console de Nintendo
(un aperçu) :
- Mario Kart World
- DragxDrive (Été 2025)
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Street Fighter 6
- Split Fiction
- Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard
- Yakuza 0 Director's Cut
- Hitman World of Assassination Signature Edition
- Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
- Deltarune Chapitres 1, 2, 3 et 4
- Civilization VII
- Survival Kids
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Puyo Puyo Tetris 2S
- Rune Factory: Guardians of Azuma (Nintendo Switch 2 Edition)
- Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition
- Arcade Archives 2 Ridge Racer
- Fast Fusion
- Fortnite
Les titres et types de jeux à venir sur Nintendo Switch 2
Par ailleurs, Nintendo a indiqué que la Nintendo Switch 2 prendra en charge trois types de jeux
:
- Les jeux de la Nintendo Switch 1 (qui sont compatibles).
- Les jeux de la Nintendo Switch 2.
- Les jeux Nintendo Switch 2 Edition, qui proposent des mises à niveau.
En ce qui concerne, les jeux dits « Nintendo Switch 2 Edition », Nintendo en a présenté plusieurs
, soient les suivants :
- Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (24 juillet 2025)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (5 juin 2025)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (5 juin 2025)
- Kirby et le monde oublié
- Metroid Prime 4 Beyond (2025)
- Légendes Pokémon: Z-A (2025)
Nintendo a également indiqué que les titres suivants arriveront sur Nintendo Switch 2
:
- Elden Ring
- Hades 2
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (Été 2025)
- Project 007 (James Bond)
- Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Hiver 2025)
- Borderlands 4
- WWE 2K
- NBA 2K
- Enter the Gungeon 2
- Starseeker (2026)
- Hollow Knight: Silksong (2025)
- Two Point Museum (2025)
- Wild Hearts S (25 juillet 2025)
- Witchbrook (2025)
- Marvel Cosmic Invasion (Hiver 2025)
- Star Wars Outlaws (2025)
- Shadow Labyrinth (Nintendo Switch 2 edition - 18 juillet 2025)
- Reanimal (2025)
- Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur (2025)
- Tamagotchi Plaza (Nintendo Switch 2 Edition - 27 juin 2025)
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- The Duskbloods (2026)
- Kirby Air Riders (2025)
- Donkey Kong: Bananza (17 juillet 2025)
Rendez-vous donc le 5 juin 2025 pour la sortie mondiale de la Nintendo Switch 2
.
commentaire (0)