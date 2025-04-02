Nintendo Switch 2 : Tout savoir sur la nouvelle console de Nintendo (date, prix, jeux...)

Retrouvez toutes les informations à connaître à propos de la Nintendo Switch 2, la nouvelle console hybride de Nintendo, qui est prévue pour cette année 2025.

Ce qu'il faut savoir au sujet de la Nintendo Switch 2

Date de sortie de la Nintendo Switch 2

Ensemble, où vous voulez, quand vous voulez.

La #NintendoSwitch2 arrive le 5 juin ! pic.twitter.com/vhyC7THWUR — Nintendo France (@NintendoFrance) April 2, 2025

Date d'ouverture des précommandes pour la Switch 2

Prix de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 (seule) sera à 469,99 €.

Le bundle comprenant la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (numérique) sera à 509,99 €.

La Nintendo Switch 2 et ses spécificités

Les fonctionnalités de la Switch 2

Les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2

Écran plus large (7,9 pouces contre 6,2 pouces pour la première Switch).

Affichage haute définition (1080p).

Expérience de jeu jusqu'à 120 images par secondes.

Écran LCD aux couleurs intenses.

Joy-Con 2 avec fixation magnétique.

Boutons SL et SR plus grands, pour un meilleur confort et contrôle.

Joysticks gauche et droit plus gros.

Jeu à la souris avec les deux Joy-Con 2 (pour les jeux compatibles).

Hauts parleurs améliorés.

Micro intégré (notamment pour la fonctionnalité GameChat).

Son 3D (pour les jeux compatibles).

Support large et solide pour poser la Switch 2 sur une surface et profiter d'un angle généreux.

Deux ports USB-C sur la console (en haut et en bas).

Mémoire interne de 256 Go (huit fois plus que la Switch 1).

Nouvelle station/dock, qui est compatible 4K et HDR.

Ventilateur intégré, pour refroidir la console et assurer des performances stables.











Les jeux sur la Nintendo Switch 2

Le line-up de lancement de la Switch 2

Mario Kart World

DragxDrive (Été 2025)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Street Fighter 6

Split Fiction

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard

Yakuza 0 Director's Cut

Hitman World of Assassination Signature Edition

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Deltarune Chapitres 1, 2, 3 et 4

Civilization VII

Survival Kids

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma (Nintendo Switch 2 Edition)

Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Fast Fusion

Fortnite

Les titres et types de jeux à venir sur Nintendo Switch 2

Les jeux de la Nintendo Switch 1 (qui sont compatibles).

Les jeux de la Nintendo Switch 2.

Les jeux Nintendo Switch 2 Edition, qui proposent des mises à niveau.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (24 juillet 2025)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (5 juin 2025)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (5 juin 2025)

Kirby et le monde oublié

Metroid Prime 4 Beyond (2025)

Légendes Pokémon: Z-A (2025)







Elden Ring

Hades 2

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (Été 2025)

Project 007 (James Bond)

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Hiver 2025)

Borderlands 4

WWE 2K

NBA 2K

Enter the Gungeon 2

Starseeker (2026)

Hollow Knight: Silksong (2025)

Two Point Museum (2025)

Wild Hearts S (25 juillet 2025)

Witchbrook (2025)

Marvel Cosmic Invasion (Hiver 2025)

Star Wars Outlaws (2025)

Shadow Labyrinth (Nintendo Switch 2 edition - 18 juillet 2025)

Reanimal (2025)

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur (2025)

Tamagotchi Plaza (Nintendo Switch 2 Edition - 27 juin 2025)

Final Fantasy VII Remake Intergrade

The Duskbloods (2026)

Kirby Air Riders (2025)

Donkey Kong: Bananza (17 juillet 2025)







Comme prévu, en ce mercredi 2 avril 2025, Nintendo a présenté de façon détaillée sa nouvelle console, soit, via un Nintendo Direct, qui a duré une heure environ. Cet événement, qui s'est déroulé dans l'après-midi, nous a ainsi permis d'avoir de nombreuses informations au sujet de, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son prix, ses caractéristiques ou encore son line-up de lancement.Il se peut que vous n'ayez pas pu suivre le Nintendo Direct, c'est pourquoi nous vous proposons, afin que vous soyez prêt pour son lancement sur le marché.C'était une information que les joueurs et les joueuses, fans ou non de Nintendo et de ses jeux, attendaient avec grande impatience :. Ainsi, à ce moment-là, il sera possible de se procurer la nouvelle console de Nintendo auprès des revendeurs habituels (si les stocks le permettent, en cas de non-précommande, par exemple).Si vous faites partie de celles et ceux qui préfèrent sécuriser leur acquisition de la prochaine et nouvelle console de Nintendo, afin de s'assurer de l'avoir en main dès le premier jour, sachez queDepuis le premier aperçu de ladite console, qui remonte au mois de janvier 2025, de nombreuses rumeurs ont circulé à propos du. Comme nous pouvions nous y attendre, Nintendo a dévoilé des informations officielles à ce sujet :Évidemment, étant donné quesuccède à la première console hybride de Nintendo, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des améliorations notables d'un point de vue technique mais aussi à quelques nouveautés. Lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, Nintendo les a, d'ailleurs, passé en revue.est dotée de deux Joy-Con 2, dont l'un possède le fameux bouton C, qui a fait couler beaucoup d'encre. Celui-ci offre la possibilité d'ouvrir le chat puisque(également utilisable en mode portable et exigeant un abonnement Online), qui permet de communiquer avec d'autres personnes. Celle-ci fonctionnera également si les utilisateurs ne sont pas sur le même jeu. D'après les informations communiquées, la clarté de la voix sera bonne, et ce, malgré un bruit environnant et une certaine distance avec le dock. Les joueurs et les joueuses qui le souhaitent pourront, en complément, se procurer la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément au lancement de la console).De plus,, qui permet de jouer à plusieurs avec un seul jeu sur 3 consoles au maximum. Comprenez par là qu'une personne partage son jeu à d'autres. Cette fonctionnalité peut se faire en local (avec la Switch 1, notamment) et en ligne (avec la Switch 2, seulement).se veut bien plus qu'une simple amélioration de la première console hybride de Nintendo. D'ailleurs, la firme a présentélors du Nintendo Direct :Pour, Nintendo a prévu une belle sélection de titres, qui raviront à coup sûr les joueurs et les joueuses. Ainsi,(un aperçu) :Par ailleurs, Nintendo a indiqué queEn ce qui concerne,, soient les suivants :Nintendo a également indiqué queRendez-vous donc le 5 juin 2025 pour la sortie mondiale de