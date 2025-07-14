Donkey Kong Bananza : Découvrez la raison derrière les baisses de performance du titre

Alors que Donkey Kong Bananza fera ses débuts sur Nintendo Switch 2 dans quelques jours, des problèmes de performance ont déjà été constatés. Mais le directeur du jeu a révélé pourquoi de tels ralentissements pouvaient survenir.
Nouvelle exclusivité du catalogue de la Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza arrivera sur la dernière-née de Nintendo le 17 juillet prochain. S'il promet de belles nouveautés comme des transformations Bananza ou la possibilité de jouer à deux en coopération
, les performances du jeu font déjà l'objet de quelques remarques. Mais Nintendo a bien conscience de ces problèmes. D'ailleurs, Kazuya Takahashi a dévoilé l'origine de ces possibles baisses de framerate.
Une baisse des performances liée à l'une des technologies utilisées pour développer Donkey Kong Bananza
Dans une récente interview accordée à La Vanguardia
, le directeur de Donkey Kong Bananza
explique que pour créer cet environnement destructible, les développeurs ont utilisé la technologie voxel
. Celle-ci a comme atouts d'offrir de meilleurs changements d'environnement, des explosions et une physique de destruction détaillée. Si cela rend l'expérience de jeu très agréable, cette même technologie peine à supporter les changements à grande échelle
.
Kazuya Takahashi a alors avoué que « Nous sommes conscients que dans certains moments où il y a beaucoup d'explosions, les performances peuvent baisser un peu
». De plus, les développeurs ont ajouté des éléments qui renforcent cette impression de baisse des performances de la console
, évoquant entre autres des « effets visuels comme le ralenti intentionnel pour accentuer les impacts
» lors des moments de destruction.
Donner la priorité à la jouabilité plutôt qu'aux performances du titre
Enfin, il a récemment été confirmé que Donkey Kong Bananza n'a pas toujours été un titre prévu pour la Nintendo Switch 2
. Tous ces éléments expliquent que, malgré la technologie de la console, les joueurs peuvent avoir affaire à des baisses de performance en jouant à Donkey Kong Bananza. Cependant, Kazuya Takahashi assume ce choix en rappelant que Nintendo préfère que ses développeurs donnent « la priorité à la satisfaction du jeu plutôt qu'à des performances parfaites dans ces moments-là
».
Dans les faits, les ralentissements ne devraient pas profondément impacter l'expérience de jeu.
Mais si vous êtes confrontés à ces petites baisses lors de vos sessions de jeu dans Donkey Kong Bananza, n'hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires.
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