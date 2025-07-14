Donkey Kong Bananza : Découvrez la raison derrière les baisses de performance du titre

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 juillet 2025 à 16h35
Alors que Donkey Kong Bananza fera ses débuts sur Nintendo Switch 2 dans quelques jours, des problèmes de performance ont déjà été constatés. Mais le directeur du jeu a révélé pourquoi de tels ralentissements pouvaient survenir.
Donkey Kong Bananza : Découvrez la raison derrière les baisses de performance du titre
Nouvelle exclusivité du catalogue de la Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza arrivera sur la dernière-née de Nintendo le 17 juillet prochain. S'il promet de belles nouveautés comme des transformations Bananza ou la possibilité de jouer à deux en coopération, les performances du jeu font déjà l'objet de quelques remarques. Mais Nintendo a bien conscience de ces problèmes. D'ailleurs, Kazuya Takahashi a dévoilé l'origine de ces possibles baisses de framerate.

Une baisse des performances liée à l'une des technologies utilisées pour développer Donkey Kong Bananza

Dans une récente interview accordée à La Vanguardia, le directeur de Donkey Kong Bananza explique que pour créer cet environnement destructible, les développeurs ont utilisé la technologie voxel. Celle-ci a comme atouts d'offrir de meilleurs changements d'environnement, des explosions et une physique de destruction détaillée. Si cela rend l'expérience de jeu très agréable, cette même technologie peine à supporter les changements à grande échelle

donkey-kong-bananza-gros-plan
Kazuya Takahashi a alors avoué que « Nous sommes conscients que dans certains moments où il y a beaucoup d'explosions, les performances peuvent baisser un peu ». De plus, les développeurs ont ajouté des éléments qui renforcent cette impression de baisse des performances de la console, évoquant entre autres des « effets visuels comme le ralenti intentionnel pour accentuer les impacts » lors des moments de destruction.

Donner la priorité à la jouabilité plutôt qu'aux performances du titre

Enfin, il a récemment été confirmé que Donkey Kong Bananza n'a pas toujours été un titre prévu pour la Nintendo Switch 2. Tous ces éléments expliquent que, malgré la technologie de la console, les joueurs peuvent avoir affaire à des baisses de performance en jouant à Donkey Kong Bananza. Cependant, Kazuya Takahashi assume ce choix en rappelant que Nintendo préfère que ses développeurs donnent « la priorité à la satisfaction du jeu plutôt qu'à des performances parfaites dans ces moments-là ».

dk-bananza-pauline
Dans les faits, les ralentissements ne devraient pas profondément impacter l'expérience de jeu. Mais si vous êtes confrontés à ces petites baisses lors de vos sessions de jeu dans Donkey Kong Bananza, n'hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Donkey Kong : Le célèbre Crache-Coco recréé par un passionné et il peut vraiment tirer des noix de coco
Donkey Kong Bananza 08 juillet 2026

Donkey Kong : Le célèbre Crache-Coco recréé par un passionné et il peut vraiment tirer des noix de coco

Arme légendaire dans les jeux Donkey Kong, le pistolet à noix de coco ou Crache-Coco n'était jamais sorti hors de l'écran. Mais un créateur passionné a imaginé une réplique plus vraie que nature.
Donkey Kong va bientôt avoir droit à son propre set LEGO
Donkey Kong Bananza 22 mai 2026

Donkey Kong va bientôt avoir droit à son propre set LEGO

Après Mario Kart et The Legend of Zelda, c'est au tour de Donkey Kong d'être décliné en petites briques colorées. LEGO a mis en ligne un teaser pour annoncer l'arrivée prochaine du gorille à la cravate rouge.
Donkey Kong Bananza : Les événements mensuels, avec des récompenses, arrivent vite
Donkey Kong Bananza 20 octobre 2025

Donkey Kong Bananza : Les événements mensuels, avec des récompenses, arrivent vite

Donkey Kong Bananza va très prochainement se doter de nouveautés, à savoir des événements mensuels, proposant des défis.

commentaire (0)