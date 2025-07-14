Donkey Kong Bananza : Découvrez la raison derrière les baisses de performance du titre



le 14 juillet 2025 à 16h35 Publié par Justine Manchuelle le 14 juillet 2025 à 16h35

Alors que Donkey Kong Bananza fera ses débuts sur Nintendo Switch 2 dans quelques jours, des problèmes de performance ont déjà été constatés. Mais le directeur du jeu a révélé pourquoi de tels ralentissements pouvaient survenir.