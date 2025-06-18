Donkey Kong Bananza fait le plein d'infos, avec de nouvelles images (personnages, coop...)

Au centre d'une grande présentation de la part de Nintendo, Donkey Kong Bananza, l'un des titres majeurs de la Switch 2, a fait le plein d'informations, que ce soit au niveau du gameplay, des personnages ou des modes de jeu. Retour sur ce qu'il ne fallait pas louper.

Une aventure au cœur de la planète

Des pouvoirs aussi variés qu'explosifs

Fracassez les décors pour découvrir des trésors cachés.

Combinez des attaques comme des frappes au sol, des roulades explosives et des applaudissements détecteurs de secrets.

Lancez ou surfez sur des blocs pour venir à bout des ennemis.

Bananza Kong : force démultipliée.

force démultipliée. Bananza zèbre : vitesse augmentée.

vitesse augmentée. Bananza autruche : capacité de voler et lâcher des œufs explosifs.

Jouez à deux en coop locale ou en ligne

Exploration et récompenses : bananes dorées, fossiles et bien plus

Rencontrez de nouveaux personnages et retrouvez des visages familiers

Refuges et Ascenguilles, pour un confort optimal

Des modes créatifs pour prolonger l'expérience

Mode photo : capturez les meilleurs moments sous tous les angles.

capturez les meilleurs moments sous tous les angles. DK Artist : sculptez des œuvres uniques directement dans la roche avec des commandes précises.

Compatibilité amiibo avec bonus exclusifs

La nouvelle aventure en 3D de DK qui débarque le 17 juillet, exclusivement sur Nintendo Switch 2 est très attendue. C'est pourquoi Nintendo a organisé le Donkey Kong Bananza Direct ce 18 juin, dans le but de faire monter la température, offrant alors une plongée complète dans ce nouveau titre prometteur.L'histoire débute sur l'île Lingot, où la découverte exceptionnelle deattire forcément Donkey Kong. Mais une mystérieuse tempête entraîne notre héros au plus profond du sous-sol.C'est là que DK fait la rencontre de, une chanteuse transformée en pierre. Ensemble, ils partent en quête du centre de la planète, poursuivis par la maléfiqueDans Donkey Kong Bananza, DK ne fait pas dans la dentelle :Pauline apporte sa touche unique avec desen utilisant sa voix puissante :Ces transformations temporaires nécessitent de la, obtenue en récoltant de l'or.L'aventure peut être partagée. Un joueur contrôle DK tandis que l'autre utilise les attaques vocales de Pauline. Vous pourrez aussi jouer avec une autre console en partageant un seul exemplaire du jeu via, ou encore utiliser le chat vocal et vidéo viaUne fonctionnalité qui risque d'être fortement appréciée par les joueurs, qui pourront découvrir l'aventure à plusieurs, pour multiplier le plaisir.En explorant les profondeurs, DK et Pauline mettront la main sur de précieuses ressources. Par exemple les Cristaux de banandium, dans le but d'améliorer DK et lui offrir de nouvelles aptitudes, tandis que les Rondelles de banandium s'échangeront contre des cristaux ou autres objets utiles.N'oublions pas les fossiles, qui serviront à obtenir des tenues exclusives, pour celles et ceux qui aiment personnaliser leur personnage, lesquelles donnent quelques avantages.Durant leur périple,mais aussi de nouveaux personnages tels que les imposants doyens, ainsi que les sinistres employés de la VoidCo commeetProfitez de moments de repos en creusant des refuges où vous pourrez dormir et écouter de la musique sur votre platine. Lesvous permettront quant à elles de revenir facilement dans les zones précédemment explorées.Donkey Kong Bananza inclut aussi des modes pour exprimer votre créativité :Un nouvelsortira en même temps que le jeu, débloquant instantanément la robe de diva pour Pauline et des lettres KONG explosives. Les autres amiibo de la série Donkey Kong permettent aussi d'obtenir ces précieuses lettres, tandis que tous les autres amiibo offrent des sphères géantes utiles en jeu.Donkey Kong Bananza sera disponible dès le, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Préparez-vous à une aventure musicale et explosive en compagnie de Donkey Kong et Pauline, dans une quête pleine de bananes, d'humour et d'action.