Donkey Kong Bananza n'a pas toujours été pensé pour la Nintendo Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juillet 2025 à 16h36
Donkey Kong Bananza devait, initialement, sortir sur la première Nintendo Switch.
Donkey Kong Bananza n'a pas toujours été pensé pour la Nintendo Switch 2
Ce mois de juillet 2025 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu sur Nintendo Switch 2, à savoir Donkey Kong Bananza. Toutefois, le titre n'a pas toujours été pensé pour la dernière console de Nintendo : Donkey Kong Bananza devait initialement sortir sur la Switch 1.

Donkey Kong Bananza était, à la base, un jeu à destination de la Nintendo Switch 1

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En effet, il y a très peu de temps, les journalistes d'IGN ont pu s'entretenir avec le producteur du jeu, Kenta Motokura, ainsi que son directeur, Kazuya Takahashi. Au cours de cet échange, les deux développeurs ont expliqué que Donkey Kong Bananza a été, pendant un moment, pensé comme un jeu pour la Nintendo Switch 1
À l'origine, le cycle de développement de ce jeu a commencé sur la Nintendo Switch 1. À l'époque, nous utilisions encore la technologie voxel et nous réfléchissions à de nombreuses idées d'applications. Mais lorsque nous avons appris que la Nintendo Switch 2 était en cours de développement, nous avons réalisé que la meilleure façon de mettre en œuvre ces idées et cette technologie était de le faire sur la Nintendo Switch 2.

Donkey Kong Bananza, un passage vers la Switch 2 en lien avec la destruction et certaines fonctionnalités

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Durant cet entretien, le directeur de Donkey Kong Bananza, Kazuya Takahashi a expliqué que le jeu a ensuite été conçu pour la Nintendo Switch 2, et ce, en raison de son gameplay articulé autour de la notion de destruction mais aussi des possibilités techniques de cette nouvelle console
Et quand je parlais précédemment de l'importance de la continuité de la destruction, c'était quelque chose que nous pouvions développer et avoir une expérience de jeu continue plus longue avec ce genre de concept sur la Nintendo Switch 2. Cela nous a donc permis de nous engager dans la création d'une variété de matériaux extrêmement riche et de changements à très grande échelle dans l'environnement sur ce nouveau matériel.

Le directeur du soft évoque également le fait que la Nintendo Switch 2 offre également le « contrôle de la souris, que vous pouvez utiliser en jeu coopératif pour un deuxième joueur afin de contrôler les attaques vocales de Pauline.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Donkey Kong Bananza a bien failli sortir sur la première console hybride de Nintendo. Néanmoins, en raison de la puissance et des fonctionnalités de la Switch 2, les créateurs ont préféré développer leur titre pour la dernière-née de Nintendo.
Rappelons, en guise de conclusion, que Donkey Kong Bananza doit arriver le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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