Disney Dreamlight Valley : Comment fabriquer un Bonhomme de neige ?

Fabriquer un Bonhomme de neige sur Disney Dreamlight Valley

10 Boules de neige

Nous vous expliquons comment en obtenir dans un article dédié.

2 Morceaux de tissu Le tissu doit être fabriqué à partir de coton.

1 Carotte Les graines de carotte peuvent être achetées au stand de Dingo, disponible dans la zone Prairie tranquille.

3 Galets Item pouvant être collecté dans différents biomes : Plage enchantée, Forêt du Courage, Plateau ensoleillé et Terres oubliées.



, développé et édité par Gameloft, a accueilli, le 6 décembre 2022, sa deuxième mise à jour majeure . Celle-ci a, notamment, ajouté le royaume de Toy Story et le personnage Stitch . Sans oublier, de nouveaux éléments de décoration et missions en lien avec Noël. D'ailleurs, l'une des quêtes Dreamlight, intitulée « Voudrais-tu faire un bonhomme de neige ? », vous demande de fabriquer un. Dans ce guide,Avant toute chose, notons que sur, il est actuellement possible de fabriquer différents: « Enfant en neige », « Femme en neige » et « Bonhomme de neige classique ». Pour chacun d'entre eux, vous aurez besoin de rassembler plusieurs ressources, et ce selon une certaine quantité. Par exemple, afin de fabriquer unclassique, il vous faut les éléments suivants :Une fois que vous avez ces ressources dans votre inventaire, dirigez-vous vers une station d'artisanat et interagissez avec la structure. Sélectionnez, ensuite, l'onglet « Meubles ». Dans la liste, vous devriez normalement voir. Fabriquez-le (ou un autre, si vous préférez).Pour finir, il ne vous reste plus qu'à placer le, à l'emplacement de votre choix. Pour cela, allez dans votre inventaire, cliquez sur « Meubles » dans la sélection présente à gauche de votre écran puis sur ledit item. Vous pouvez, désormais, le placer où vous voulez. Vous avez, dès lors, réussi la mission « Voudrais-tu faire un bonhomme de neige ? » et vous avez, normalement, dû récupérer un élément cosmétique. De notre côté, nous avons obtenu « Oreilles festives bonbon avec nœud ».Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC et Mac. Le titre est, également, à retrouver dans le catalogue du Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides sur le jeu.