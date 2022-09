Disney Dreamlight Valley : Où trouver du coton et comment fabriquer du tissu ?

Trouver du coton et fabriquer du tissu sur Disney Dreamlight Valley

Où trouver du coton ?

Fabriquer du tissu

Sur, les joueurs et les joueuses devront collecter de très nombreuses ressources et matières premières afin de fabriquer tel ou tel élément. C'est le cas notamment du tissu, nécessitant de trouver du coton. Ainsi, dans ce nouveau guide, nous vous indiquonset nous vous expliquons, surAfin desur, vous devrez impérativement avoir avancé dans l'aventure. En effet, il convient d'avoir terminé la quête de Merlin « l'Amitié avant tout », permettant de débloquer de nouveaux biomes. Comme vous l'aurez compris, vous ne trouverez pas de coton dans la zone Esplanade ou bien dans la Prairie Tranquille.De notre côté, nous sommes parvenus à mettre la main surNéanmoins, pour collecter un maximum de coton, il est préférable de débloquer le stand de Dingo de ladite zone et acheter. Une graine de coton coûte 42 pièces étoiles. Achetez-en donc autant que nécessaire.Dès que vous avez des graines de coton dans votre inventaire, allez les planter à l'endroit de votre choix. N'oubliez pas de les arroser également et régulièrement, s'il ne pleut pas. Après un certain temps, vous pourrez ainsi récolterÀ partir du moment où vous possédez, vous pouvez vous lancer dans, sur. Pour cela, dirigez-vous vers une station d'artisanat et cliquez sur l'onglet « Matériau raffiné ». Vous devriez normalement voir « Tissu » dans la liste s'affichant sur votre écran. Notons que pour crafter. Désormais, il ne vous reste plus qu'à fabriquer la quantité désirée, en fonction de vos besoins et de vos possibilités.Pour rappel,est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Si vous débutez sur le titre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux différents guides que nous avons préparé.